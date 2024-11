Paolini brilha e Itália assegura a conquista do quinto título da Billie Jean King Cup

Com uma grande atuação da tenista Jasmine Paolini, a Itália assegurou nesta quarta-feira a conquista da

Billie King Jean Cup pela quinta vez. Para ficar com o troféu, as italianas venceram a Eslováquia por 2 a 0 em Málaga, na Espanha. Após Lucia Bronzetti vencer Vitktoria Hruncakova (6/2 e 6/4) no primeiro confronto, a número 4 do mundo definiu o triunfo ao superar Rebecca Sramkova por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1 em 1h05.

A taça encerra um jejum no torneio de 11 anos de espera, já que a última conquista aconteceu em 2013. No ano passado a Itália bateu na trave ao ficar com o vice-campeonato. Na decisão, as italianas acabaram sendo superadas pelo Canadá.

O título encerra uma temporada especial para Paolini. Ela conquistou o seu primeiro WTA 1000, em Dubai e ainda foi finalista em Roland Garros e também em Wimbledon na categoria simples.

"Foi um ano incrível! E terminar assim, com um título na Billie Jean King Cup, é ainda melhor. Não tenho palavras para descrever", comemorou Paolini. A capitã Tathiana Garbin também comentou sobre o título. "É um sonho que se tornou realidade. Tenho grandes campeãs, grandes jogadoras, mas, principalmente, grandes seres humanos. Estou muito orgulhosa delas, que lutam todos os dias".

Na primeira partida, Bronzetti, número 78 do mundo, precisou de 1h21 minutos para impor um 2 a 0 a abrir o caminho do título. Com uma atuação segura, ela não deu chances da rival reagir e deu tranquilidade para Paolini fechar a campanha com o título.

A Eslováquia voltou à final 22 anos depois da única conquista do país no torneio, que aconteceu em 2002. Em sua campanha, as eslovacas eliminaram rivais de peso como os Estados Unidos nas oitavas, Austrália nas quartas e Grã-Bretanha na semifinal.