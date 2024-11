Grêmio busca o empate nos acréscimos contra o Juventude, mas sai vaiado da Arena

O Grêmio perdeu uma grande chance de se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em duelo direto e no clássico gaúcho, o time de Renato Portaluppi sofreu a virada, mas buscou o empate nos acréscimos contra o Juventude, por 2 a 2, nesta quarta-feira, pela 34ª rodada. Apesar da luta pela igualdade no placar, o time deixou a Arena do Grêmio sob fortes vaias dos torcedores.

Isso porque o Grêmio não conseguiu encaminhar a permanência, chegando próximo aos 45 pontos. O empate deixou a equipe com 40 pontos, em 13º lugar, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Já o Juventude deixou a zona de rebaixamento, aparecendo em 15º lugar, com 38 pontos.

O duelo começou com o Grêmio em vantagem. Surpresa na escalação, Diego Costa recebeu belo lançamento de Edenilson e serviu Braithwaite para bater rasteiro da entrada da área e abrir o placar logo com dois minutos de jogo. O gol cedo deixou o jogo amarrado, com muitas disputas de bola no meio de campo e poucas chances claras de gol.

Emoção mesmo ficou para a reta final. João Pedro bateu colocado e quase ampliou. Aos poucos o Juventude foi conquistando espaço. Lucas Barbosa arriscou da entrada da área e assustou Marchesín. No último lance da primeira etapa, Ewerthon cobrou falta na área e Luis Mandaca cabeceou para deixar tudo igual, aos 50.

No segundo tempo, o panorama foi outro. O time de Caxias do Sul foi quem voltou melhor e virou o marcador. Mandaca deu belo passe para Lucas Barbosa, que bateu de cavadinha para marcar um belo gol. A vantagem visitante poderia ter sido maior na sequência, mas Marchesín defendeu a cobrança de pênalti de Gabriel Taliari.

A virada tirou a paciência do torcedor, que passou a vaiar o time. Mesmo com mais posse de bola, o Grêmio não conseguia criar chances reais de gol. A pressão veio nos acréscimos, Reinaldo cobrou forte a falta e Gabriel salvou. Logo depois, Monsalve acertou o travessão. De tanto insistir, o empate veio aos 48. quando Cristaldo bateu falta rasteiro, João Lucas tentou cortar, mas acabou marcando contra.

O Grêmio volta a campo somente na próxima quarta-feira, às 21h, contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Já o Juventude atua no sábado, às 19h30, contra o Cuiabá, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 2 JUVENTUDE

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel (Soteldo), Rodrigo Ely (Gustavo Martins) e Reinaldo; Dodi, Pepê (Monsalve), Edenílson (Pavón) e Cristaldo; Braithwaite e Diego Costa (Arezo). Técnico: Renato Gaúcho.

JUVENTUDE - Gabriel; Ronaldo, Danilo Boza e Lucas Freitas; João Lucas, Jadson, Luis Mandaca (Jean Carlos) e Ewerthon (Zé Marcos); Lucas Barbosa (Marcelinho), Gabriel Taliari (Nenê) e Erick (Gabriel Inocêncio).Técnico: Fábio Mathias.

GOLS - Braithwaite, aos dois, Luis Mandaca, aos 50 minutos do primeiro tempo. Lucas Barbosa, aos sete, João Lucas (contra), aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Geromel, Pepê e Diego Costa (Grêmio); João Lucas, Luis Mandaca, Ewerthon e Lucas Barbosa (Juventude).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 2.297.345,00.

PÚBLICO - 40.426 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).