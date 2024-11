Emiliano Díaz esnoba, com palavrão e bom humor, questionamentos após 5ª vitória do Corinthians

Depois de passar 20 rodadas na zona de rebaixamento, o Corinthians acumula 5 vitórias seguidas no Brasileiro e agora se colocar na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, mas a comissão técnica do time é questionada se vai permanecer no comando do Corinthians na próxima temporada.

Emiliano Díaz, filho e auxiliar do técnico Ramón Díaz, disse que esse assunto não preocupa já que o "trabalho está feito". "Salvamos o time do rebaixamento e agora sonhamos com Copas. Estão criando algo que não existe", afirmou o auxiliar. "Estamos desfrutando, desculpe a expressão, para car...", completou Emiliano, bem-humorado, sobre o momento da equipe.

Ele disse acreditar que ainda há espaço para evolução. "É cedo ainda para falar em time ideal", afirmou o auxiliar, após a vitória, com início arrasador, por 2 a 1 sobre o Cruzeiro nesta quarta-feira na Neo Química Arena. Na análise de Emiliano, o Corinthians pode controlar o jogo um pouco mais.

Ramón se disse contente com o resultado, mas afirmou que o time sentiu muito o calor. A partida começou às 11h. O técnico foi questionado sobre sua declaração de que o Corinthians é "muito maior" do que o Vasco dada ao GE e disse que não desrespeitou o antigo clube.

"Estou muito feliz por cumprir o objetivo de salvar o Corinthians do rebaixamento. Houve muita pressão, muito desgaste. Mas estamos felizes pelo objetivo", afirmou ele, que no ano passado conseguiu o mesmo com o Vasco.

Na próxima partida, o Corinthians volta a jogar no próximo domingo, às 16h, contra o Vasco, novamente na Neo Química Arena, e terá o desfalque do atacante holandês Memphis Depay, que está suspenso.

Após a partida, o holandês passou alguns minutos discutindo com o árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro pelo cartão amarelo que o tirou da partida contra o Vasco. Após acertar a trave nos acréscimos do segundo tempo, o atacante sentiu cãimbras e caiu no lado de fora do campo.

Ele foi substituído por Pedro Raul, caminhou para dentro do campo e desabou. Na interpretação do árbitro, ele fez cera e foi advertido. "Estou suspenso do próximo jogo e não acho justo", afirmou Memphis. "Estou triste com várias coisas."

Uma das coisas pode ter sido atuar às 11h pela primeira vez na carreira. "Isso impactou na intensidade do jogo", completou o holandês. O Corinthians teve um início arrasador e deu a impressão de que poderia haver uma goleada em Itaquera.

O astro holandês marcou seu quarto gol com a camisa do Corinthians no Brasileiro com um belo chute na entrada da área aos 11 minutos do primeiro tempo. Yuri Alberto, seu companheiro de ataque que marcou o segundo gol cinco minutos depois, saiu de campo com lesão muscular no segundo tempo. Emiliano Díaz disse que o jogador fará exames, mas espera que a lesão não o impeça de enfrentar o Vasco.