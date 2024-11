Dorival aprova trabalho da seleção no ano: 'Um gol e estaríamos na segunda colocação'

Dorival Júnior aprovou o trabalho da seleção brasileira no ano, após o empate, por 1 a 1, nesta terça-feira, em Salvador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, na última apresentação em 2024.

"Os resultados encobrem um pouco o trabalho. O time está encorpando acreditando... O trabalho vem melhorando a cada momento. Nessas duas últimas partidas poderíamos ter tido mais sorte. Um gol nos colocava na segunda colocação", disse o treinador em entrevista coletiva.

Sobre o jogo com o Uruguai, Dorival gostou do desempenho do time, mas não do resultado. "Tivemos volume, criamos oportunidades, mas aguardávamos um resultado diferente. Tivemos paciência na primeira etapa para enfrentar a bem postada defesa do Uruguai, mas faltaram infiltrações finais para termos finalização."

Perguntado se está seguro de que estará à frente da seleção em março na próxima rodada das Eliminatórias, Dorival demonstrou confiança. "Avaliação do trabalho é feito no dia a dia, Sempre consegui entregar coisas boas nos clubes em que passei. Trabalho está sendo realizado, as coisas estão evoluindo, os jogadores entendendo que a gente quer e transformando as atitudes em campo."

O técnico afirmou que as vaias ao final da partida foram por causa do resultado e não pela atuação da seleção. "Tivemos o apoio do público no primeiro tempo e as vaias foram mínimas."

O confronto contra o Uruguai encerrou os jogos das Eliminatórias em 2024. A seleção só volta a campo em março de 2025, para os jogos contra a Colômbia, em casa, e Argentina, fora de casa, pela 13ª e 14ª rodadas da competição, respectivamente. Os locais e horários das partidas ainda vão ser definidos.