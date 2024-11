Athletico-PR vence de novo, respira na luta contra o rebaixamento e afunda Atlético-GO

O Athletico-PR deu mais um passo pela permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 35ª rodada na tarde desta quarta-feira, o time emplacou a segunda vitória seguida ao bater por 2 a 0 o lanterna Atlético-GO, em um duelo direto, na Ligga Arena. Mais uma vez a torcida compareceu em massa e estabeleceu novo recorde de público, agora com 42.177 espectadores.

Os gols da vitória foram marcados por Cuello e Nikão, um em cada tempo. O Athletico-PR chegou aos 40 pontos, abrindo três da zona de rebaixamento. Aliado a isso, vem se fortalecendo na zona de classificação para a Copa sul-americana.

De outro lado, a derrota praticamente rebaixou o time goiano. Ele soma apenas 26 pontos, poderá chegar apenas aos 38, caso vença todos os seus jogos daqui para frente. Fluminense, Criciúma, Juventude estão com 37 e se dois deles vencerem o time goiano estará rebaixado desde esta rodada.

Com o apoio da torcida, o Athletico-PR conseguiu se impor desde o começo do duelo e aos 22 minutos, perdeu uma grande chance de abrir o placar, quando Di Yorio foi derrubado na área depois de um cruzamento de Cuello. O pênalti, porém, só foi confirmado depois do árbitro analisar as imagens do VAR. O próprio camisa 7 foi para a cobrança, mas parou em grande defesa do goleiro Ronaldo, que foi buscar a bola no canto esquerdo.

Mesmo assim, o Athletico-PR não desanimou e seguiu em cima, enquanto o adversário pouco conseguia levar perigo. Tanto que nos acréscimos, aos 49, o time mandante conseguiu abrir o placar. Cuello foi avançando e arriscou um chute rasteiro de fora da área, que foi no cantinho do goleiro Ronaldo, que nada pôde fazer.

Na volta do intervalo, o Atlético-GO acertou uma bola na trave logo aos quatro minutos com Bruno Tubarão, mas o time da casa não demorou para ampliar o placar. Aos 20 minutos, Nikão recebeu na entrada da área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro adversário que só olhou a bola morrer no fundo da rede.

A partir daí, a intensidade da partida caiu um pouco, após Thiago Heleno ser expulso por falta em cima de Janderson. O árbitro analisou as imagens do VAR e expulsou o zagueiro, deixando o Athletico-PR com um a menos. Apesar disso, o Atlético-GO não teve forças para descontar e por isso, o time paranaense venceu mesmo por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 35ª rodada do Brasileirão. No sábado (23), o Atlético-GO recebe o Palmeiras, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 19h30. Já no domingo (24), o Athletico-PR visita o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, às 16h.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 0 ATLÉTICO-GO

ATHLETICO-PR - Mycael; Léo Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel (Fernando), Felipinho, João Cruz (Zapelli) e Nikão (Gamarra); Cuello (Fernandinho) e Di Yorio (Emerson). Técnico: Lucho González.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni (Lacava), Baralhas, Alejo Cruz (Geovane) e Shaylon; Luiz Fernando e Hurtado (Janderson). Técnico: Anderson Gomes.

GOLS - Cuello, aos 49 minutos do primeiro tempo e Nikão, aos 20 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leo Godoy (Athletico-PR). Adriano Martins e Shaylon (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO - Thiago Heleno (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (BA).

RENDA - R$ 1.057.900,00.

PÚBLICO - 41.573 pagantes (42.177 total).

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).