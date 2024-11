Alemanha supera o Canadá sem sustos e encara a Holanda na semifinal da Copa Davis

A primeira semifinal da Copa Davis está definida. Um dia após a Holanda passar pela Espanha, em Málaga, foi a vez de a Alemanha passar sem sustos pelo Canadá e avançar entre os quatro melhores. O outro embate será entre os vencedores de Estados Unidos x Austrália e Itália x Argentina, que jogam nesta quinta-feira.

A Alemanha confirmou sua força nesta quarta-feira com vitórias de Daniel Altmaier em sets corridos e de Jan-Lennard Struff, que precisou da virada para fechar o embate.

O dia começou com confronto em tenistas muito próximos do ranking. Número 88 do mundo, o alemão Daniel Altmaier encarou Gabriel Diallo, 86º, e levou a melhor, em sets diretos, parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

Como a fase final da Copa Davis é realizada em jogos melhor de três, Denis Shapovalov entrou sob pressão contra Jan-Lennard Struff. Era ganhar ou se despedir nas quartas de final.

O confronto entre os grandes representantes dos dois países em Málaga foi bastante equilibrado e duro. Shapovalov ganhou o primeiro set com 6 a 4. Mas acabou quebrado no 11º game do segundo e viu o alemão empatar o duelo, com 7 a 5.

No set decisivo, Struff quebrou no sétimo game e depois teve o serviço para fechar em 5 a 4, mas não aproveitou. Shapovalov reagiu e levou a definição ao tie-break. Mas acabou falhando no fim e o alemão fechou a série no primeiro match point, com virada de 4/6, 7/5 e 7/6 (7/5).