Raphinha recebe elogios de Romário: 'Um dos melhores jogadores do mundo no momento'

A boa fase de Raphinha foi elogiada por Romário. O jogador tem obtido destaque na temporada pelo Barcelona e também na seleção brasileira. Na ausência de Rodrygo, que se recupera de uma lesão, assumiu a camisa 10 do Brasil. Ele, inclusive, é o artilheiro do País nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com quatro gols marcados até o momento.

"Para mim, o Raphinha é um dos melhores jogadores do mundo no momento, está muito bem tanto no Barcelona quanto no Brasil. É motivo de orgulho para todos nós, e estou convencido que nos dará coisas muito especiais", disse Romário ao participar da vitória do Barcelona Legends por 2 a 1 sobre a Seleção Pelé Pequeno Príncipe, em evento na Ligga Arena, em Curitiba.

Romário também mandou um recado para o jovem atacante Vitor Roque, que ainda não conseguiu se firmar no futebol europeu. O jogador do Real Bétis revelou que o técnico da equipe espanhola, Manuel Pellegrini, pediu para o brasileiro assistir vídeos com lances de Romário para poder aprender.

"Não só o Vitor Roque, tem um monte que tem que assistir meus vídeos para aprender um pouco. Não adianta dar dica, que eles não vão aprender. Eles têm que ficar vendo a p... do vídeo sempre, sempre, sempre. Que um dia vai", complementou Romário.