Brasil mostra desequilíbrio, empata com o Uruguai e encerra 2024 com motivos para preocupação

A seleção brasileira fez mais um jogo de oscilações, nesta terça-feira, e saiu da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, com apenas um ponto depois de empatar por 1 a 1 com o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Dorival Júnior fez um bom início de primeiro, desperdiçou chances e teve a rede balançada por Valverde, astro do Real Madrid, no começo da segunda etapa, antes de igualar o placar com um belo gol de Gérson.

Os brasileiros tinham chance de terminar a rodada em segundo lugar, caso tivessem conquistado a vitória. No fim das contas, o empate somado e vitória do Equador sobre a Colômbia os deixou na quinta colocação, com 18 pontos. Nas Eliminatórias, os seis primeiros colocados garantem vaga direta na Copa e o sétimo disputa repescagem.

O Brasil mal deixou o Uruguai ficar com a bola nos primeiros 15 minutos da partida. Com repertório ofensivo variado, empurrou os adversários para trás e articulou o jogo da linha do meio de campo para frente. Foram muitas as invasões à área celeste, onde os jogadores brasileiros esbarraram em cortes pontuais ou em suas próprias decisões precipitadas. Raphinha cumpria muito bem bem o papel de 10, achando espaços com dribles e bons passes. Os lances de velocidade de Vinícius Júnior e a inteligência de Gerson também contribuíram para o volume ofensivo.

Não durou tanto tempo o domínio da seleção brasileira. O Uruguai evoluiu para o campo de ataque e conseguiu levar preocupação a Ederson e seus companheiros de defesa. Foi breve o momento em que os uruguaios pressionaram, mas, a partir da demonstração dessa nova postura, o jogo se equilibrou, com as duas equipes dividindo as ações ofensivas até o fim do primeiro tempo. Pouco antes do intervalo, Rochet evitou um gol de cabeça de Igor Jesus.

O início do segundo tempo teve suas semelhanças ao começo da etapa inicial. Novamente, o Brasil foi intenso no ataque, mas dessa vez a pressão durou menos tempo. Mesmo assim, rendeu frutos, como uma finalização ruim de Savinho após roubada de bola e um chute perigoso de Vini Jr. que tirou tinta da trave, servido por Raphinha. O Uruguai quebrou a breve superioridade brasileira quando Valverde limpou Bruno Guimarães e bateu colocado de fora de área para abrir o placar, aos nove minutos.

Os brasileiros conseguiram manter a calma e voltaram a pressionar logo nos primeiros instantes depois do gol uruguaio. Assim, encontraram o gol de empate em um lance no qual a bola sobre para Gerson acertá-la em cheio, ainda no ar, para superar Rochet. Em busca da virada, a seleção continuava acelerando o jogo, com Vinícius carregando a bola entre os marcadores e encontrando espaços.

Dorival Júnior satisfez a torcida, que gritava o nome de Estêvão, ao colocar a joia palmeirense em campo no momento em que ainda restavam pelos menos mais 20 minutos de jogo pela frente. O jovem atacante de 17 anos mostrou iniciativa, mas cometeu erros e não conseguiu ajudar a mudar o panorama. Os minutos finais foram de um Brasil desorganizado tentando atacar a todo custo e falhando em passar pela defesa uruguaia.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 X 1 URUGUAI

BRASIL - Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli); Bruno Guimarães (André), Gerson (Lucas Paquetá) e Raphinha; Vini Jr., Igor Jesus (Luiz Henrique) e Savinho (Estêvão). Técnico: Dorival Júnior

URUGUAI - Sérgio Rochet; Guillermo Varela, José María Giménez, Mathí­as Olivera e Marcelo Saracchi; Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Facundo Pellistri (Puma Rodríguez) e Maxi Araújo (Cristian Oliveira ; Darwin Nuñez (Aguirre). Técnico: Marcelo Bielsa.

GOLS - Valverde, aos nove, e Gerson, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ugarte, Raphinha, Lucas Paquetá, Varela e Gabriel Magalhães.

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).