Veja as seleções classificadas para a disputa das quartas de final da Liga das Nações

Sete seleções já estão classificadas para as quartas de final da Liga das Nações. Holanda e Hungria disputam a última vaga, que vai ser decidida nest terça-feira. Portugal, Croácia, França, Itália, Alemanha, Espanha e Dinamarca já conquistaram uma vaga na fase mata-mata. Os confrontos vão ser definidos por sorteio, realizado na próxima sexta-feira.

Pelo Grupo 1, Portugal terminou na primeira posição, com 14 pontos, enquanto a Croácia ficou em segundo, com 8. A Escócia terminou na terceira posição, com sete pontos, e vai disputar os playoffs, para decidir se fica na Liga A ou se cai para a Liga B. A Polônia, que ficou na lanterna com quatro pontos, está rebaixada para a Liga B.

No Grupo 2, França e Itália terminaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, com 13 pontos cada. A Bélgica ficou em terceiro, com quatro pontos, e vai disputar os playoffs, para decidir se fica na Liga A ou se cai para a Liga B. Israel ficou em último, também com quatro pontos, mas um saldo de gols pior do que o dos belgas. Na lanterna, a seleção está rebaixada para a Liga B.

A última rodada do Grupo 3 acaba nesta terça-feira, mas uma seleção já está classificada. Com 13 pontos a Alemanha é a primeira colocada do grupo, independente dos resultados. A Holanda está em segundo, com oito pontos, seguida da Hungria, com cinco. Para se classificar para as quartas de final os húngaros precisam vencer sua partida contra os alemães, torcer por uma derrota dos holandeses, e tirar uma diferença de 13 gols. A Bósnia fecha o grupo na última posição, com um ponto até o momento e já está rebaixada para a Liga B.

No Grupo 4, a Espanha se classificou como a melhor seleção da fase de grupos. A equipe conquistou 16 pontos, vencendo cinco jogos e empatando apenas um. Em segundo lugar está a Dinamarca, com sete pontos. A Sérvia ficou em terceiro com cinco e vai disputar os playoffs, para decidir se fica na Liga A ou se cai para a Liga B. Em último lugar com dois pontos, a Suíça está rebaixada para a Liga B.