Técnico elogia base e pede 'respeito à camisa do Guarani' em último jogo da Série B

O Guarani só cumpre tabela na Série B do Campeonato Brasileiro, já que o rebaixamento foi confirmado na 36ª rodada. Na derrota para o Brusque no último domingo, por 2 a 1, o técnico Allan Aal usou mais jogadores das categorias de base e indicou que repetirá isso na última partida, diante do Ceará.

"O Guarani sempre teve uma tradição de revelar jogadores para o clube e para o cenário nacional. A gente vem procurando fazer isso desde o começo, mas estávamos em uma situação de risco de queimar os atletas. Agora essas oportunidades vão aparecer com frequência", disse o treinador.

Apesar de não ter mais chances sequer de deixar a lanterna (20º) da competição, Allan Aal pediu comprometimento de todos os jogadores. "Agora é se preparar para jogar o último jogo respeitando a camisa do Guarani e a nós mesmos. O mínimo que a gente tem que fazer é dar o nosso melhor em respeito ao que o Guarani representa. Vamos buscar render melhor do que rendemos nas últimas partidas."

Ao analisar a derrota para o Brusque, o comandante viu a falta de efetividade como o grande problema da temporada. "Mais uma vez a gente criou as melhores oportunidades, maior volume de jogo e o domínio da partida, mas sem efetividade. Isso vem sendo um erro recorrente na hora das conclusões. Falta energia na hora das finalizações. Infelizmente pagamos um preço não só hoje, mas durante toda a competição."

Com mais uma derrota, o Guarani está em 20º lugar com 32 pontos, quatro a menos do que o próprio Brusque, 19º. No próximo domingo, às 18h30, o time se despede em casa, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), diante do Ceará, que ainda briga pelo acesso.