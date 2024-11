São Paulo lança SPFC University com 11 cursos focados em esportes e até professor Muricy

O São Paulo anunciou o lançamento da SPFC University, uma parceria junto ao Centro Universitário UniDomBosco, do Grupo SEB, e a Universidade do Futebol. Serão ofertados 11 cursos: 3 de graduação, 2 pós-graduação e 6 livres. É a primeira vez que um clube de futebol integra um programa regulado pelo Ministério da Educação (MEC).

Os alunos terão acesso às instalações do clube, incluindo o MorumBis e o Centro de Formação de Atletas de Cotia. O polo, oficialmente, fica no bairro do Morumbi. As formações também incluem encontros com a comissão técnica, profissionais do São Paulo do mercado e serão em modalidade híbrida.

Os cursos de graduação são de Fisioterapia, Gestão Desportiva e de Lazer e Fisioterapia. Na pós-graduação consta MBA em Business & Sports Law e Comunicação Esportiva e os cursos livres são de Gestão do futebol, Governança e Compliance, Análise de Mercado no Futebol, Educar pelo Futebol, Análise de Desempenho no Futebol e Treinamento Tático no Futebol.

Alguns nomes citados como profissionais do esporte que integram programas são os são-paulinos Muricy Ramalho e Zetti. "Nós precisamos resgatar o DNA do futebol brasileiro. Essa parceria é em torno de tantos profissionais que temos no Brasil e tenham excelência no futebol. Sim, traremos esses professores (estrangeiros). Mas a ideia é daqui para o mundo", conta a presidente da Universidade do Futebol, Heloisa Rios.

Um plano futuro é a estruturação de um curso de medicina. O presidente do Grupo SEB, Chaim Zaher, lançou a ideia ao presidente são-paulino Julio Casares, mas ainda não há prazo para regularização junto ao MEC e lançamento. Zaher e Casares falam até mesmo em realização de cirurgias no MorumBis.

"Esse estádio que é palco de shows, de jogos, será sala de aula. Quando se fala em diversidade e inclusão, nós temos que falar em educação", falou Casares, que vestia uma camisa do São Paulo em homenagem ao são-paulino Leônidas, em alusão ao Mês da Consciência Negra.

O ex-zagueiro Ronaldão irá cursar a graduação de Gestão Desportiva e de Lazer. Outras formações como Fisioterapia e Nutrição, assim como os programas de pós-graduação em áreas estratégicas do esporte, serão desenvolvidos pelo Centro Universitário UniDomBosco, junto da parceria.

O negócio não funciona como licenciamento por parte do São Paulo e é tratado como uma sociedade entre as partes. A expectativa é que o projeto gere lucro para os parceiros, e a receita retorne para o São Paulo em aplicação no orçamento do clube com o futebol. "Pode ser que nos garanta uma maior competitividade", planeja Casares.

Todas as formações serão pagas. Os interessados deverão se inscrever em um processo seletivo que começa em 18 de novembro de 2024. As vagas são limitadas, e as aulas começam em 24 de fevereiro de 2025.