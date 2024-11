Rafael Nadal e o capitão da Espanha não confirmam astro em quadra na disputa da Copa Davis

Nem Rafael Nadal nem o capitão espanhol David Ferrer confirmaram nesta segunda-feira se o campeão de 22 torneios de do Grand Slam jogará simples ou duplas - ou talvez nem jogue - na Final 8 da Copa Davis, seu provável último evento antes da aposentadoria.

A Espanha está programada para enfrentar a Holanda nesta terça-feira nas quartas de final em uma quadra dura coberta no Palácio de Deportes Jose Maria Martin Carpena, em Málaga.

Questionado em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira sobre como ele tem se sentido nos treinos nos últimos dias e se está pronto para jogar, Nadal disse: "Esta é uma pergunta para o capitão." A resposta arrancou um sorriso de Ferrer, sentado à esquerda de Nadal.

Momentos depois, a questão da participação de Nadal foi colocada para Ferrer. "Ainda não sei", disse o capital do time. "No momento, não decidi os jogadores que jogarão nesta terça."

Nadal, de 38 anos, anunciou no mês passado que se afastaria do tênis após a Copa Davis em casa, na Espanha. Nadal vem lidando com uma série de lesões nas últimas duas temporadas e foi limitado a menos de 25 partidas oficiais nesse período.

"Não faz sentido continuar sabendo que não tenho a chance real de ser competitivo do jeito que gosto porque meu corpo não permite", disse o astro nesta segunda-feira.

Ele não joga uma partida oficial desde a Olimpíadas de Pari no início de agosto. Ele perdeu na segunda rodada de simples para Novak Djokovic e nas quartas de final de duplas ao lado de Carlos Alcaraz.

A equipe da Copa Davis da Espanha também inclui Alcaraz, Marcel Granollers, Roberto Bautista Agut e Pedro Martinez.

Alemanha x Canadá (quarta-feira), Itália x Argentina e Estados Unidos x Austrália (ambos na quinta-feira) são os outros duelos das quartas. As semifinais acontecem nos dias 22 e 23. A final está prevista para dia 24.