Ponte Preta disputará Série C após 35 anos e clube se desculpa em carta aberta

Após a queda na Série B do Campeonato Brasileiro ser confirmada no domingo, a Ponte Preta divulgou uma carta aberta ao torcedor, assinada pelo presidente Marco Antonio Eberlin. No comunicado, o dirigente revela a dor e o sentimento de tristeza pela queda e pelo momento complicado vivido com o futebol do clube.

"Primeiramente, gostaríamos de pedir desculpas a cada um de nossos torcedores, cuja paixão e apoio incondicional sempre estiveram ao lado do time, independentemente das circunstâncias e momentos difíceis pelos quais já passamos nestes 124 anos de história", iniciou.

Eberlin ainda citou mudanças estruturais realizadas e pediu a união da torcida para um recomeço. "A Ponte Preta, nestes últimos três anos, vem passando por mudanças estruturais, sofrendo com dificuldades e superando desafios únicos para um clube que foi tão maltratado durante as últimas décadas. Que ninguém ouse duvidar da nossa grandeza e da nossa força de recomeçar. O desfecho da Série B, mais do que nunca nos mostra que precisamos permanecer unidos e contamos com o apoio de cada um de nosso torcedor."

Ao finalizar a carta, o presidente prometeu apresentar mais fatos e detalhes "de todos os motivos" que levaram o clube ao rebaixamento. "Nos próximos dias iremos detalhar todos os motivos que levaram a nossa gloriosa Associação Atlética Ponte Preta a vivenciar este triste capítulo de sua história."

No sábado, a Ponte Preta foi goleada em casa pelo Sport, por 4 a 0. Após o jogo, o técnico João Brigatti já tinha pedido desculpas e classificado o resultado como "humilhação". "Temos momentos de alegria e de tristeza, mas o que podemos viver é dentro dessa situação, ainda ser humilhado dentro de casa. Isso não cabe dentro da Ponte Preta. Sei que não vai valer muito, mas quero pedir desculpas à torcida. É o mínimo que podemos fazer, estamos devendo muito."

Após a goleada, a Ponte Preta ainda tinha chances de escapar do rebaixamento. No domingo, porém, o CRB venceu o Santos por 2 a 0 e a Chapecoense bateu o Coritiba por 2 a 1. Com isso, a Ponte Preta, 17ª colocada com 38 pontos, não pode mais alcançar o Botafogo-SP, 16º com 42.

Em 2025, a Ponte Preta voltará a disputar a Série C após 35 anos. A única participação ocorreu em 1990. Apesar de não conseguir o acesso naquele ano, a CBF decidiu aumentar o número de participantes da Série B em 1991 e não realizar a Série C. Depois disso, a Ponte Preta não caiu mais.

Os resultados do fim de semana também cravaram a queda do Ituano, que se juntou a Brusque e Guarani. Na última rodada, a Ponte Preta se despede contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC), marcado para domingo, às 18h30.