Pior seleção do mundo faz história e se credencia para disputar a Copa do Mundo de 2026

San Marino viveu uma tarde memorável nesta segunda-feira. A seleção, que ocupa a última posição no ranking da Fifa, venceu Liechtenstein por 3 a 1 e conquistou seu primeiro triunfo fora de casa. Além disso, os três pontos renderam à equipe a primeira posição do Grupo 1 da Liga D da Liga das Nações e, com isso, San Marino garantiu o acesso à Liga C.

Durante as quatro partidas da competição, San Marino venceu duas, empatou uma e perdeu uma. A primeira vitória veio na estreia, por 1 a 0, jogando em casa, contra Liechtenstein, em setembro. Antes dessa partida a seleção não vencia há 20 anos. Na sequência San Marino perdeu por 1 a 0 para Gibraltar fora de casa, e empatou com essa mesma seleção, ao lado de sua torcida, por 1 a 1.

Para garantir o acesso à Liga C, a seleção de San Marino precisava vencer nesta segunda-feira, mas a missão era difícil, já que o time nunca tinha ganhado fora de casa. A vitória veio de virada, no segundo tempo, e com mais uma marca histórica: foi a primeira vez que a seleção marcou três gols em uma partida.

Os feitos históricos não param por aí. Com o acesso à Liga C da Liga das Nações San Marino tem chances de disputar a repescagem das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. Quatro vagas na repescagem europeia serão preenchidas com campeões dos grupos da Liga das Nações, incluindo San Marino, que, no entanto, está no fim da fila.

Para participar da repescagem, a seleção de San Marino - que também pode se classificar via Eliminatórias - terá de torcer para que todas as campeãs de grupos das ligas acima da sua (A, B e C) já estejam garantidas na Copa ou na repescagem.

Veja os campeões dos grupos das Ligas até aqui:

Liga A: Espanha, Portugal, França e Alemanha

Liga B: Inglaterra e Noruega (resta a definição de dois grupos)

Liga C: Suécia, Irlanda do Norte e Macedônia do Norte (resta a definição de um grupo)

Liga D: Moldávia e San Marino