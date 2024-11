Fórmula 1 planeja mudar data do GP do Canadá para diminuir viagens das equipes

A Fórmula 1 planeja alterar a data do Grande Prêmio do Canadá com a intenção de reduzir viagens e seu impacto ambiental. A ideia é trazer o evento de junho para maio.

Em comunicado, a F-1 disse nesta segunda-feira que a corrida em Montreal será movida para "o terceiro ou quarto fim de semana de maio de cada ano" de seu slot atual de junho, onde está atualmente no meio de uma sucessão de corridas europeias, forçando as equipes a viajar pelo Oceano Atlântico e voltar para um único fim de semana.

A decisão foi acordada com o promotor da corrida após consulta às autoridades canadenses, informou a F-1. Mas ainda precisa ser aprovada pelo órgão regulador do esporte, a FIA.

O presidente e executivo-chefe da F-1, Stefano Domenicali, agradeceu aos organizadores canadenses por concordarem em "acelerar a construção temporária" necessária para sediar a corrida na Ilha de Notre Dame, dentro da cidade de Montreal.

"A mudança tornará o fluxo futuro do nosso calendário não apenas mais sustentável, mas logisticamente mais sensato para nossas equipes e pessoal", disse ele em um comunicado.

O Grande Prêmio do Canadá deste ano foi em 9 de junho, intercalado entre corridas em Mônaco e Espanha, e no ano que vem está programado para 15 de junho, entre corridas na Espanha e Áustria.

A nova data pode potencialmente ver o Grande Prêmio do Canadá suceder a corrida da F-1 em Miami, que é realizada no início de maio sob um contrato de 10 anos que começou em 2022.

Um acordo assinado em 2021 após dois cancelamentos em meio à pandemia de Covid-19 estendeu o lugar do Grande Prêmio do Canadá no calendário da F-1 até 2031.

Junto com sua expansão para um cronograma recorde de 24 corridas nesta temporada, a F-1 buscou limitar o impacto do transporte de equipes, carros e funcionários ao redor do mundo. O Grande Prêmio do Japão mudou para uma data em abril desta temporada para ficar entre corridas na China e na Austrália.