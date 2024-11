Corinthians tenta solucionar transfer ban e está seguro por compra de Hugo Souza

A diretoria alvinegra tinha até o dia 30 de novembro para apresentar ao Flamengo a intenção de compra, o que já foi feito. Conforme o estabelecido, o pagamento será feito em quatro parcelas, e o vencimento da primeira é em janeiro de 2025. O que falta, neste momento, para que a compra seja concretizada, é a apresentação de um fiador que seja aceito pela diretoria rubro-negra.

Anteriormente, o Corinthians sugeriu a Brax, que explora as placas de publicidade da Neo Química Arena, mas o Flamengo não aceitou porque a empresa de marketing esportivo foi fiadora na negociação com os cariocas pelo lateral-direito Matheuzinho e houve atraso no pagamento de uma parcela. Após a recusa, a equipe de Augusto Melo avançou nas conversas para ter um banco como fiador, com a possibilidade até de fazer o pagamento a vista, mas a opção ainda não foi levada oficialmente aos flamenguistas

Há duas semanas, no último dia 5, o presidente Augusto Melo disse, em entrevista ao podcast oficial da Corinthians TV, que a resolução das situações de Hugo e do transfer ban estava muito próximo. "Está tudo resolvido: Hugo, transfer ban, está tudo certo. É questão de horas, no máximo de dias aí. Está dentro do prazo, o que é combinado a gente está cumprindo."