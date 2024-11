Sinner domina Fritz na decisão e conquista o ATP Finals pela 1ª vez na carreira

Jannik Sinner não deu chances a Taylor Fritz, neste domingo, e mostrou mais uma vez por que ocupa o topo do tênis mundial. Diante da sua torcida, em Turim, na Itália, o jovem de 23 anos derrotou o norte-americano por 2 sets 0, com duplo 6/4, e conquistou o título do ATP Finals pela primeira vez na carreira.

Esta foi a segunda final de Sinner no evento que encerra a temporada. No ano passado, ele saiu derrotado pelo sérvio Novak Djokovic. Desta vez, porém, o tenista número 1 do mundo ficou com a taça, após uma campanha invicta, e ainda faturou US$ 4,8 milhões (aproximadamente R$ 27,8 milhões) de premiação.

"É incrível. É uma vitória muito especial para mim e fico muito feliz de conquistar meu primeiro título na Itália", comentou Sinner, bastante festejado pelos torcedores. "Tentei entender o jogo dos meus adversários e jogar cada partida de forma diferente, fazendo o melhor que podia. Tudo funcionou muito bem, acho que essa foi a chave para vencer", analisou.

Assim como havia feito durante toda a competição, Sinner foi dominante em quadra diante do número 5 do mundo, que havia surpreendido o favorito Alexander Zverev, vice-líder do ranking da ATP, na semifinal. Durante a competição, o número 1 do mundo havia batido Alex de Minaur, o próprio Fritz e Daniil Medvedev, além de Casper Ruud na semifinal.

No primeiro set, o italiano buscou controlar a partida, atacando com consistência e incomodando Fritz a todo momento. Os dois tenistas confirmaram o serviço até o sexto game, mas o italiano conseguiu a quebra no seguinte, abrindo 4 a 3. O norte-americano até tentava contra-atacar e conseguiu um break point no décimo game, mas Sinner fechou o set em 6 a 4 com um ace, uma de suas principais armas no duelo - foram dez convertidos na primeira parcial.

No segundo set, o confronto ficou equilibrado até o quarto game. Sinner quebrou o serviço de Fritz no quinto game e, após abrir 4 a 2 no placar, deixou o norte-americano pressionado. A partir daí, o italiano administrou a partida sem sustos e confirmou seus saques para finalizar a partida novamente em 6 a 4, repetindo o triunfo sobre o adversário em sets diretos como na final do US Open.

Apesar da derrota, Taylor Fritz, 27 anos, vai terminar a temporada no top 5 pela primeira vez na carreira. Aos 27 anos, ele será o quarto do mundo após a boa campanha em Turim.

SURPRESA ALEMÃ

No torneio de duplas, os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz não tiveram vida fácil, mas derrotaram os líderes do ranking, o salvadorenho Marcelo Arevalo e o croata Mate Pavic, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (8/6), neste domingo, e ficaram com o troféu do ATP Finals.

A dupla alemã foi a última a conseguir a classificação para o torneio e, nas semifinais, livraram-se de um match point dos australianos Jordan Thompson e Max Purcell antes de virar e conseguir a vitória.

Não houve quebras de serviço na final de duplas e, assim, ambos os sets foram definidos no tie-break. No primeiro deles, Krawietz e Puetz conquistaram três pontos em devoluções. No segundo, mais equilibrado, eles precisaram de dois match points para fechar a vitória sobre os campeões de Roland Garros.