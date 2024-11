Murillo celebra contato com ídolos na seleção: 'Quero saber a história deles e contar a minha'

Calouro na seleção brasileira, o zagueiro Murillo, do Nottingham Forest, disse sua primeira convocação foi a oportunidade de conviver com alguns jogadores que costuma utilizar no videogame, como o atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, e o goleiro Ederson, do Manchester City.

"Todos os jogadores me trataram muito bem. Espero ter contato para conhecer mais da história deles e contar um pouco da minha", afirmou o jogador de 22 anos revelado pelo Corinthians e que está na Inglaterra desde agosto de 2023.

Murillo contou que estava dormindo quando o técnico Dorival Jr. fez a convocação para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. "Eu tinha acabado de chegar do treino, estava descansando e pedi pra minha esposa me avisar, me acordar, porque eu queria ver a convocação", afirmou ele, acrescentado que ela caiu no sono também. "Mas ela acordou primeiro e me falou: ‘Você foi convocado, parabéns'. Fiquei muito feliz."

Titular no Nottingham Forest, time pequeno da Inglaterra e faz um início de temporada surpreendente com o mesmo número de pontos de gigantes como Chelsea e Arsenal (19) no Campeonato Inglês, Murillo faz planos ambiciosos na seleção. "(Quero) me firmar aqui e mostrar porque eu mereci estar aqui. E continuar fazendo um excelente trabalho para, se Deus permitir, disputar uma Copa do Mundo pela seleção", disse ele, que ficou no banco contra a Venezuela.

No time de Dorival Júnior, Murillo disputa neste momento um lugar com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Léo Ortiz. Marquinhos e Gabriel Magalhães formaram a dupla titular no empate com a Venezuela e devem permanecer no time contra o Uruguai, na terça-feira, em Salvador. Léo Ortiz já foi convocado outras vezes, mas ainda não jogou pela seleção.

Murillo também falou sobre atuar na Inglaterra, que tem o campeonato nacional mais badalado do mundo. "É um sonho. É um baita campeonato e para mim, hoje, é o melhor do mundo. Todos os jogos têm disputa, têm sua dificuldade, nenhum é fácil, às vezes o último ganha do primeiro. É muito disputado, o campeonato tem grandes jogadores", afirmou ele, que esteve em campo em todos os minutos possíveis nos 11 jogos do Nottingham Forest e marcou um gol.

Além disso, o Nottingham Forest é o time com a segunda melhor defesa do Inglês, com 10 sofridos, atrás apenas do líder Liverpool, que foi vazado apenas 6 vezes.