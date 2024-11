Jorge Martín vence A Revanche contra Bagnaia e conquista o título da MotoGP

O espanhol Jorge Martín venceu "a revanche" com o italiano Francesco Bagnaia e conquistou seu primeiro título da MotoGP aos 26 anos. O triunfo foi sacramentado com a terceira posição na Etapa de Barcelona neste domingo. A vitória ficou com Bagnaia, seguido por Marc Marquez.

Com 19 pontos de vantagem sobre o bicampeão Bagnaia, Martín precisava apenas chegar na nona posição para conquistar a MotoGP sem depender do resultado do adversário. Com 508 pontos contra 498 do italiano, foi o 12º título da Espanha na principal categoria do motociclismo e o primeiro desde 2020, quando Joan Mir venceu o campeonato.

Martín nasceu em Madri e estreou na MotoGP em 2022, quando foi nomeado o Novato do Ano. No ano passado, o espanhol chegou à última etapa da temporada disputando o título com Bagnaia, mas foi incapaz de impedir o segunda conquista consecutiva do italiano. Novamente com os dois pilotos na briga em 2024, a MotoGP promoveu a rivalidade como #TheRematch (A Revanche).

Após vencer a corrida sprint no sábado, Bagnaia largou novamente na pole neste domingo. Martín saiu apenas na quarta posição, mas fez uma boa saída e na primeira curva já estava na vice-liderança. Na segunda das 24 voltas, Martín foi ultrapassado pelo compatriota Marc Marquez, que estava na disputa pela terceira posição no campeonato com Enea Batistianini.

Sem necessidade de arriscar, Martín fez uma corrida conservadora e se manteve na terceira posição, enquanto Marquez tentava atacar Bagnaia. Marquez ficava a menos de 1 segundo de Bagnaia e abria mais de 2 para Martín.

Além de não ter a preocupação de precisar disputar posição com Marquez, Martín também não tinha nenhum ataque para se defender. A duas voltas do final, ele tinha quase 3 segundos de vantagem para Aleix Espargaró, que naquele momento ocupava o quarto colocado.

Martín só precisou levar sua moto à linha de chegada para conquistar o título. Na comemoração, o espanhol vestiu uma máscara e se "transformou" em Martinator, em alusão ao filme "O Exterminador do Futuro" ("The Terminator"), estrelado por Arnold Schwarzenegger.

Confira o resultados da Etapa de Barcelona da MotoGP:

1º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 40min24s740

2º - Marc Marquez (ESP/Ducati), a 1s474

3º - Jorge Martin (ESP/Pramac), a 3s810

4º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 5s322

5º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 5s753

6º - Brad Binder (AFS/KTM), a 7s081

7º - Enea Batistianini (Ducati), a 7s393

8º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 8s709

9º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 10s484

10º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 10s618

11º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 10s756

12º - Miguel Oliveira (POR/Trackhouse), a 13s464

13º - Jack Miller (AUS/KTM), a 14s560

14º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 19s469

15º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 22s195

16º - Luca Marini (ITA/VR46), a 23s890

17º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 23s960

18º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 29s001

19º - Augusto Fernández (ESP/Tech3), a 29s145

20º - Álex Rins (ESP/Yamaha), a 30s138

21º - Michele Pirro (ITA/VR46), a 37s295

22º - Stefan Bradl (ALE/Honda), a 47s654

Não completou a prova: Joan Mir (ESP/Repsol Honda)