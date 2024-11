Jon Jones dá show, e Charles do Bronx vence duelo emocionante no UFC, sob olhares de Trump

O UFC 309 foi especial. Realizado neste sábado, o evento teve como a luta principal Jon Jones defendendo seu título dos peso pesados (120,2 kg) contra o compatriota Stipe Miocic. No co-main-event da noite, o brasileiro Charles do ‘Bronx’ Oliveira passou por fortes emoções, mas conseguiu derrotar o americano Michael Chandler.

Nas arquibancadas, o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanhou tudo e chegou a ser ovacionado pelos torcedores presentes no Madison Square Garden, em Nova York. Ele esteve acompanhado do empresário Elon Musk e do cantor Kid Rock. Trump, que chega à segunda vez para comandar a Casa Branca, também fez questão de cumprimentar o apresentador Joe Rogan, que é uma das suas principais figuras de apoio. Ele ainda contou com incentivo considerável de Dana White nas suas três campanhas para a presidência.

Mas o show mesmo foi dentro do octógono. E o público foi à arena para assistir Jon Jones. O lendário e polêmico lutador de MMA é tido como um dos maiores de todos os tempos por boa parte dos amantes do esporte, e sua performance foi digna de tal consideração. Jones não tomou conhecimento de Stipe Miocic e nocauteou o rival com um chute no corpo.

O campeão dos peso pesados dominou o duelo a todo momento. E é justo dizer que ele castigou Miocic durante os dois primeiros rounds. O golpe derradeiro aconteceu aos 4m29s da 3ª etapa, quando o experiente árbitro Herb Dean teve de parar o duelo. A decisão reacendeu a confiança de Jones e levou as arquibancadas ao delírio.

Na entrevista pós-duelo, o campeão tranquilizou os fãs que estavam preocupados com relação ao fim de sua carreira. "Eu decidi que talvez eu não vá me aposentar", disse Jones, que ainda citou que está em negociações com Dana White. No entanto, para Miocic, a derrota significou a linha de chegada. O lutador de 42 anunciou que esta foi sua última vez nos octógonos. Miocic deteve o cinturão da categoria por duas vezes durante sua carreira.

DO BRONX LEVA SUSTO, MAS VENCE

Na segunda luta mais aguardada da noite, o brasileiro Charles do Bronx derrotou o americano Michael Chandler em uma revanche extremamente aguardada. O final, inclusive, foi bastante celebrado entre os oponentes, com o brasileiro nas costas do rival e ambos sorrindo.

Do Bronx foi para o duelo decidido a vencer. E provou isso ao longo de quatro rounds bem intensos, com domínio massivo. Mas, na última e derradeira etapa, Chandler ganhou confiança e aplicou uma sequência de golpes que quase determinou o resultado final. O brasileiro conseguiu se esquivar bem e chegou às costas do adversário na tentativa de finalizar a luta nos instantes finais.

Restando apenas 10 segundos para o fim, Charles do Bronx executou uma queda que foi ovacionada pelo público, mas o tempo acabou se esgotando, mesmo com Chandler batendo a mão no braço do brasileiro.