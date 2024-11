De saída do Fla, Gabigol repete Cristiano Ronaldo e lança canal no YouTube

Na contramão de boa parte dos ídolos brasileiros em atividade, o atacante Gabigol tem uma série de produtos inspirados em sua marca e que miram diferentes tipos de público, em especial, o infantil. Apesar das polêmicas, o jogador de 28 anos investe em sua imagem. E, para tanto, começou a apostar nos vídeos. Na semana passada, ele lançou seu canal no YouTube, repetindo outros ídolos do futebol, como Cristiano Ronaldo.

Em comunicado nas redes sociais, ele anunciou aos fãs a novidade e fez a publicação do primeiro vídeo, aparecendo uma imagem dele cercado dos títulos conquistados no Flamengo, com a música "Me dê motivo", do cantor Tim Maia - era um recado indireto à diretoria do clube carioca sobre sua saída. Foram mais de 220 mil views em menos de 24 horas.

Na última temporada, Gabigol promoveu o lançamento do livro "Minha História com o Gabigolzinho". Na obra, o personagem Gabigolzinho e os seus novos amigos, os tripulantes de uma nave, apresentam a biografia do jogador e apresentam atividades de escrever, colorir e interagir, de forma lúdica, com a trajetória do ídolo rubro-negro.