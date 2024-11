Chapecoense bate Coritiba de virada e confirma permanência na Série B

Não foi tão tranquilo como o torcedor gostaria, mas a Chapecoense teve confirmada sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, recebeu o Coritiba na Arena Condá, em Chapecó (SC), e venceu por 2 a 1, de virada, em duelo pela 37ª e penúltima rodada. O time precisava de ao menos um empate para se livrar do rebaixamento.

Com a vitória, a Chapecoense ocupa o 14º lugar, com 44 pontos, e não pode mais ser mais ultrapassada pela Ponte Preta, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar com 38 pontos.

Como o CRB também venceu o campeão Santos, por 2 a 0, neste domingo, a Série B teve definidas seus quatro rebaixados: Ponte Preta e Ituano se juntaram a Brusque e Guarani. O Coritiba, que já não tinha mais chances de acesso, segue com 50 pontos, em 10º lugar.

Na última rodada, a Chapecoense se despede da temporada diante do Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O Coritiba joga em casa, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), contra o Botafogo-SP. As partidas estão marcadas para domingo, às 18h30, mas algumas delas podem ser antecipadas pela CBF caso não haja times brigando pelo G-4.

A Chapecoense sabia da importância de confirmar a permanência no último jogo em casa. Por isso, começou de forma ofensiva com cobrança de falta perigosa e cruzamento de Rafael Carvalheira que quase alcançou Marcinho.

No fim do primeiro tempo, porém, quem marcou foi o Coritiba. O VAR pegou toque de mão dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Josué deslocou bem o goleiro para fazer 1 a 0 aos 41 minutos. A Chapecoense ainda teve mais algumas chegadas antes do intervalo, mas sem sucesso.

Mesmo atrás do placar, a Chapecoense não se deixou abater. Logo no comecinho do segundo tempo, assustou em chute de Ítalo, que pegou rebote. Depois, o meia teve nova chance após invadir a área e chutar cruzado, muito perto da trave.

Apesar de não ter aspirações na competição, o Coritiba queria a vitória e quase marcou um gol olímpico com Josué, que exigiu grande defesa de Léo Vieira.

Na sequência, aos 13, Perotti empatou para a Chapecoense. Após cruzamento de Marcelinho, o atacante cabeceou muito forte para deixar tudo igual, dando mais tranquilidade ao time catarinense. Com clima bem mais leve, a Chapecoense aproveitou para virar o placar aos 20. Tárik chutou de longe e contou com desvio em Thalisson Gabriel para fazer o gol.

Depois disso, a Chapecoense soube controlar muito bem a partida, enquanto o Coritiba não oferecia riscos. Assim, o placar terminou mesmo com vitória catarinense por 2 a 1 e permanência na Série B garantida.

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE 2 X 1 CORITIBA

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Marcelinho (Maílton), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Tárik (Auremir), Foguinho (Marlone), Rafael Carvalheira e Ítalo; Marcinho (Giovanni Augusto) e Perotti (Rodrigo Moledo). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CORITIBA - Benassi; Jhonny (Júnior Brumado), Thalisson Gabriel, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Zé Gabriel (Bernardo), Vini Paulista, Matheus Bianqui (Natanael) e Josué (Brandão); Lucas Ronier e Wesley Pomba (Eryc Castillo). Técnico: Guilherme Bossle.

GOLS - Josué (pênalti), aos 40 minutos do primeiro tempo. Perotti, aos 13, e Tárik, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelinho e Ítalo (Chapecoense); Wesley Pomba e Eryc Castillo (Coritiba).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 221.890,00.

PÚBLICO - 11.808 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).