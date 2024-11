Campeão antecipado, Santos recebe CRB para festejar com torcida na Vila

Com o título da Série B do Campeonato Brasileiro garantido, o Santos entra em campo diante do CRB neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, disposto a festejar não a taça que sua torcida sempre sonhou, mas a que coroa um ano de recuperação e uma campanha eficiente de retorno à elite do futebol nacional após a sofrida e inédita queda em 2023.

O conjunto da Baixada lidera a Série B de forma isolada, com 68 pontos, e não pode ser alcançado pelos adversários mais próximos, já que os vice-líderes Mirassol e Novorizontino apenas empataram com Operário e Paysandu, respectivamente, nesta 37ª rodada, e somam 64 pontos com apenas mais um jogo pela frente.

Mesmo sem a necessidade de correr atrás dos três pontos, os comandados do técnico Fábio Carille buscarão o triunfo para não decepcionar a torcida, que esgotou os ingressos para a despedida da equipe em casa, e festejar a conquista antes do adeus definitivo da segunda divisão contra o Sport, no Recife, na última rodada.