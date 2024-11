Campeão da MotoGP, Martín relembra disputa de 2023 com amigo Bagnaia: 'Foi feita justiça'

Campeão da MotoGP, o espanhol Jorge Martín disse que conquistou o sonho de sua vida. "Eu poderia parar amanhã e seria a pessoa mais feliz do mundo", afirmou ele, que pela segunda temporada seguida disputou o título até a última corrida com o italiano Francesco Bagnaia e desta vez saiu vencedor.

"No ano passado brigamos até o fim, e estou feliz por ele. Éramos unha e carne quando crianças. Vou convidá-lo para a festa. Se ele quiser vir, que venha", afirmou Martín sobre sua relação com o bicampeão. "Não foi necessário sorte (para vencer), foi feita justiça", completou.

Martín garantiu seu título neste domingo ao terminar em terceiro lugar a Etapa de Barcelona. Bagnaia venceu a última corrida da temporada, mas o resultado foi insuficiente para tirar a desvantagem de 19 pontos que tinha contra o espanhol, que ficaria no topo mesmo com a nona posição.

Aos 26 anos, Jorge Martín afirmou que o caminho até o título da MotoGP não foi fácil. "Meus pais lutaram muito para que eu pudesse realizar o meu sonho e isso me fez mais forte. Com certeza, se não tivesse sido difícil, eu poderia ter desistido antes."

O espanhol afirmou que o trabalho que fez com o psicólogo durante a temporada foi fundamental para a conquista do título e que a corrida deste domingo parecia eterna. "Não queria olhar quantas voltas haviam sido completadas. A primeira vez que olhei já eram sete", afirmou ele. "Em um momento, comecei a pensar na minha mãe, no meu pai, no meu avô. Aí tive que me concentrar novamente. Disse que tinha terminar a corrida, faltando seis ou oito voltas."

Ao cruzar a linha de chegada e garantir o título, Martín disse ter chorado muito. "As lágrimas começaram já na última volta. Ainda tenho muito que chorar, tenho um longo dia pela frente."