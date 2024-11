Brasileiro Diogo Moreira vai ao pódio na Moto2 por 43 milésimos e interrompe jejum de 51 anos

O brasileiro Diogo Moreira, de 20 anos, conquistou o terceiro lugar na Etapa de Barcelona da Moto2 neste domingo e se tornou o primeiro piloto do país a chegar ao pódio da categoria de acesso à elite do motociclismo desde 1973. O brasileiro assegurou a colocação histórica após uma emocionante disputa com o japonês Ai Ogura, o campeão da temporada, na curva final e chegou 43 milésimos à frente do adversário.

Antes de Moreira, o único brasileiro a subir no pódio em uma etapa do Mundial na categoria de acesso foi Ado Celso Santos, conhecido como "Índio Brasileiro", que venceu o GP da Espanha, na então 350 cilindradas, em 1973. Santos disputou também corridas de automóvel e morreu em 2005.

Diogo Moreira é paulistano, único brasileiro no grid da Moto2 e estreou na Moto3 em 2022, quando terminou a temporada na oitava colocação e com o título de Novato do Ano. Em 2023, ele permaneceu na categoria, conquistou três pódios e uma vitória na Etapa da Indonésia.

Em sua primeira temporada na Moto2, Moreira terminou o campeonato na 13ª colocação com 80 pontos e conquistou mais um título de Novato do Ano, superando o australiano Senna Agius, que somou 66 pontos.