Whindersson rebate provocação de indiano em sua luta de estreia no boxe profissional

O indiano Neeraj Goyat saiu vencedor da luta contra o Whindersson Nunes. O brasileiro estreou no boxe profissional, na noite desta sexta feira, nos Estados Unidos. Apesar da derrota, o humorista repercutiu os memes em suas redes sociais depois do confronto.

Em tom de brincadeira, no seu perfil do X (antigo Twitter), Whindersson comentou a foto que circulou como meme. "Os cara são muleq". No post, Whindersson aparece prensado contra as cordas que sustentam o ringue, enquanto o indiano o provoca.

Whindersson aproveitou para criticar o valor do cachê pelo qual recebeu para lutar. Segundo o brasileiro, os valores para entrar no ringue não despertam o interesse para encarar um confronto novamente. "Passar por uma palhaçada dessa por 500 mil, nunca mais", escreveu Whindersson.

Pela sexta vez, o piauiense entrou no ringue para disputar uma luta de boxe. Porém, desta vez, saiu derrotado e viu o seu nome virar chacota nas redes sociais. Embora a reação de Whindersson seja de deboche, o humorista chegou à terceira derrota em sua carreira no boxe.

Whindersson vem se apresentando nos ringues desde 2019. Na luta desta sexta, foi derrotado em todos os seis rounds disputados contra o rival indiano, que saiu vencedor do confronto.

Confira os números de Whindersson Nunes no boxe:

Vitórias: 2

Empates: 1

Derrotas: 3