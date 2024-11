Taylor Fritz derrota Zverev em Turim e avança à decisão do ATP Finals pela 1ª vez na carreira

Depois de uma campanha perfeita na fase de grupos do ATP Finals, com 3 vitórias em três jogos sem ceder sets, o alemão Alexander Zverev foi derrotado pelo americano Taylor Fritz, que marcou 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/4), e avançou pela primeira vez à final do torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano, em Turim, na Itália.

O rival do número 5 do mundo pelo título do ATP Finals neste domingo será o vencedor do confronto entre o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, e o norueguês Casper Ruud, sétimo, que se enfrentam neste sábado.

Foi o 12º confronto entre Zverev e Fritz. O americano tem agora 7 vitórias e uma sequência de quatro triunfos consecutivos contra o número dois do mundo. Fritz é o primeiro tenista dos EUA a chegar à decisão dos ATP Finals desde James Blake em 2006.

Grandes sacadores, com média acima de 200 km/h, Zverev e Fritz apostaram em uma fórmula conhecida na semifinal em Turim: dominar os games de serviço e colocar pressão no saque do rival. Com essa tática em mente, Fritz venceu 95% dos pontos disputados com seu primeiro serviço (contra 74% de Zverev), converteu uma das duas chances de break point que apareceram e fechou a parcial em 6/3.

O alemão conseguiu empatar a semifinal elevando o nível no segundo serviço no segundo set, com aproveitamento de 60% contra 17% do rival. Zverev registrou ainda uma ligeira melhora nas disputas com o primeiro saque (76%) e foi beneficiado com queda de performance de Fritz no fundamento (82%).

Sem tanto sucesso no serviço, o americano passou a arriscar mais e cometeu 10 erros não forçados, contra apenas 4 no primeiro set. Zverev aproveitou o melhor momento e marcou 6/3 e empatou a partida em 1 a 1.

No set decisivo, o jogo evoluiu sem quebras, apesar de chances de ambos os lados (três para Fritz e cinco para Zverev). O tie-break começou com Fritz abrindo 2 a 0. Ele conseguiu manter seus serviços e aproveitou os erros do rival no final do desempate para marcar 7/3 e fechar a partida em 2 a 1 após 2h20.

Semifinalista do ATP Finals em 2022, Fritz vai terminar a temporada no top 5 pela primeira vez na carreira. Será a primeira vez que os EUA terão um representante neste grupo desde Blake em 2006. Aos 27, Fritz será o quarto do mundo se Casper Ruud não for o campeão em Turim.