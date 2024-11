Palmeiras treina variações táticas e busca substituto de Estêvão para enfrentar o Bahia

Em perseguição ao líder Botafogo, o Palmeiras tenta se aprimorar nas transições, marcações, movimentações específicas e construção de jogadas. Essas e outras variações táticas foram as preocupações da comissão técnica no treino deste sábado. O Palmeiras se prepara para enfrentar o Bahia na quarta-feira pela retomada do Campeonato Brasileiro.

O time comandado por Abel Ferreira tem quatro pontos de desvantagem em relação ao Botafogo (64 a 68) e alguns problemas para o jogo em Salvador. Artilheiro isolado do Brasileiro, o atacante Estêvão está suspenso e desfalca a equipe.

No setor defensivo, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez está com a sua seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e, na véspera do jogo do Palmeiras com o Bahia, enfrenta a Bolívia em La Paz. Richard Ríos também deve ser titular da Colômbia contra o Equador no mesmo dia e é outro que pode desfalcar a equipe.

Na parte final do treino deste sábado, aconteceu uma atividade técnica com duas equipes com apoio de alguns jogadores da base do clube, como Thalys, um dos destaques da equipe sub-20. "Estar aqui junto com a equipe profissional é algo muito importante para mim, é um sonho meu e de todos os que estão no sub-20. O Veiga, que é uma referência para mim na função, conversa bastante comigo, assim como o Dudu. Eles me passam dicas, alguns detalhes do que fazer dentro de campo", afirmou o jovem, que chegou ao clube em 2021 e soma 31 gols em 42 jogos na temporada.

O Palmeiras volta a treinar na manhã deste domingo. No primeiro turno do Brasileiro, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 0, com gols de Rony e Estêvão.