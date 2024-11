Nicole Silveira leva o bronze e dá ao Brasil o primeiro pódio na Copa do Mundo de skeleton

De olho nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, a brasileira Nicole Silveira conquistou, neste sábado, a medalha de bronze na etapa de abertura da Copa do Mundo de skeleton, que vem sendo realizada em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Foi a primeira vez que o país alcançou o pódio na Copa do Mundo de inverno em esportes olímpicos.

Este foi o melhor resultado da atleta no evento, superando o sétimo posto da etapa de Innsbruck, na Áustria, no ano passado. Na última semana, Nicole havia vencido a segunda etapa da Copa da Ásia de skeleton, superando sua noiva e parceira de treinos, a belga Kim Meylemans.

As 38 competidoras do skeleton feminino desceram 1.659 metros em duas baterias. Na primeira, a brasileira terminou na 13ª posição, completando o percurso em 54s56, mais de um segundo atrás da líder Janine Flock, da Áustria. Na segunda descida, apesar das parciais mais lentas no início, Nicole se recuperou e cruzou a chegada na sétima posição, em 53s98, 0s54 atrás da vencedora da bateria, a norte-americana Sara Roderick.

Nicole Silveira terminou com o terceiro melhor tempo na somatória das baterias, com 1min48s54, levando o bronze. A britânica Amelia Coltman ficou com o ouro e Janine Flock, com a prata. A segunda etapa da Copa do Mundo será realizada neste domingo, também em Pyeongchang. Serão oito no total.

Nicole Silveira se prepara para tentar dar ao Brasil o primeiro pódio nos Jogos Olímpicos de Inverno, em 2026, em Milão-Cortina. Nos Jogos de Pequim, em 2022, ela terminou em 13º lugar a prova de skeleton feminina. Atualmente, a gaúcha ocupa o terceiro lugar no ranking, justamente atrás de suas companheiras de pódio na Coreia do Sul.