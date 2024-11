Mike Tyson revela problema de saúde após derrota para Jake Paul: 'Quase morri'

Na mesma postagem, Tyson afirmou se sentir orgulhoso de ver o seus filhos presenciarem o ex-pugilista superar as questões de saúde e subir no ringue novamente. "Meus filhos me vendo ficar cara a cara e completar oito rounds com um lutador talentoso, com a metade da minha idade, em um estádio lotado, é uma experiência que nenhum homem tem o direito de pedir."

Jake Paul, o vencedor do combate, soma 11 vitórias e uma derrota nos ringues.