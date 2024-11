Goiás goleia o Amazonas e chega à sexta vitória consecutiva na Série B

O Goiás confirmou a sua arrancada na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro ao golear por 4 a 0 o Amazonas, neste sábado, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 37ª rodada. Esta foi a sexta vitória consecutiva do time goiano, que soma 60 pontos, em quinto lugar e ainda tem chances matemáticas de buscar o acesso à Série A.

Para tanto, teria que torcer por derrotas, nesta rodada, de Sport e Ceará, ambos com 60 pontos - os dois times também brigam, na teoria, pela quarta vaga. Depois teria que esperar a última rodada, quando vai receber o Novorizontino, em Goiânia (GO).

O Amazonas continua com 49 pontos, no 11º lugar. O time ainda não tinha sofrido uma derrota tão dura diante de sua torcida e agora tentará se recuperar na última rodada quando enfrentará o Ituano, no interior de São Paulo.

A estratégia do técnico Vagner Mancini, do Goiás, era liquidar o jogo ainda no primeiro tempo, já pensando numa provável queda de rendimento físico na etapa final em razão do tempo quente e úmido de Manaus.

Organizado para atacar, o visitante se deu bem ao tentar surpreender o anfitrião. O primeiro gol saiu logo aos cinco minutos, quando Rafael Gava arriscou de fora da área, acertou a trave e o rebote ficou para o complemento de Ian Luccas, o estreante da noite.

Mais tranquilo, o Goiás fez o segundo gol aos 15 minutos. Após a cobrança de falta de Rafael Gava, Messias ajeitou a bola no meio da área, onde apareceu Marcão para completar para as redes.

Os gols desestabilizaram o Amazonas, que ainda levou outro gol aos 22. A jogada começou pelo lado direito, quando Ian Lucas avançou em velocidade e cruzou para o meio da grande área. Marcão fez o corta-luz, ameaçou ir na bola, porém a deixou passar para Paulo Baya, que chutou firme para as redes.

No segundo tempo, o Amazonas voltou mais avançado e por alguns minutos exerceu pressão em cima do time goiano. Mas o Goiás administrou bem sua vantagem e ainda ampliou o placar aos 30 minutos. Após escanteio, Sander tocou de cabeça e ainda contou com um desvio na defesa que atrapalhou a defesa do goleiro Marcão.

FICHA TÉCNICA:

AMAZONAS 0 X 4 GOIÁS

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano; Luis Felipe (Gustavo Ermel), Erick Varão, Rafael Tavares (Diego Torres) e Cocote (Souza); Sassá (Jonny Uchuari) e Ênio (Bruno Lopes). Técnico: Rafael Lacerda.

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito, Messias (Nathan Melo), Reynaldo e Sander; Marcão, Ian Luccas (Rildo), Rafael Gava e Juninho (Aloísio); Breno Herculano (Régis) e Paulo Baya (Jhon Vásquez). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Ian Luccas, aos 5, Marcão, aos 15, e Paulo Baya, aos 22 minutos do primeiro tempo. Sander, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Sander (Goiás).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).