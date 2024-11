Gerson passa mal e desfalca seleção no 1º treino em preparação para jogo contra Uruguai

Titular do meio-campo brasileiro, o volante Gerson desfalcou o primeiro treino da seleção em preparação para o jogo contra o Uruguai, na terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O jogador do Flamengo sofreu uma "indisposição intestinal" neste sábado, de acordo com a CBF.

Gerson foi a única baixa do técnico Dorival Júnior na atividade realizada no estádio Barradão, em Salvador - a partida será na Arena Fonte Nova. O volante André, que chegou a virar dúvida por ter se recuperado recentemente de uma lesão no quadril, participou normalmente da atividade, reforçada com três jogadores da base do Vitória: o zagueiro Kauan Santos, o volante Nicollas Selles e o meia Marcos Vinícius.

O grupo contou também com o reforço dos laterais Dodô e Alex Telles, convocados de última hora, na sexta-feira, em razão de duas perdas no elenco inicial de Dorival. O lateral-esquerdo Guilherme Arana sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino de terça, em Belém. E Vanderson está suspenso nas Eliminatórias por ter recebido o segundo cartão amarelo no empate com a Venezuela por 1 a 1, na quinta-feira.

Dos dois cortados, apenas Vanderson é titular de Dorival. Assim, o treinador terá que fazer ao menos uma alteração na seleção para o último jogo do ano. As opções são o veterano Danilo, que havia perdido a vaga de titular justamente para Vanderson na Data Fifa anterior, e Dodô, que vive sua primeira experiência com a seleção principal.

"Conheço grande parte deles (dos companheiros de seleção), já joguei contra ou junto na seleção de base. Disputei o Mundial Sub-17 com o Éder Militão e Arana. Na sub-20, encontrei o Arana, o Gabriel Magalhães, o Paquetá, o Richardson. Tenho um convívio muito amigável com eles. Na seleção olímpica, encontrei o Bruno Guimarães, entre outros jogadores que passaram pela seleção", comentou Dodô, já à vontade na equipe.

O Brasil ocupa o quarto lugar na tabela das Eliminatórias, com 17 pontos, cinco atrás da líder Argentina. Já o Uruguai, adversário de terça-feira, está na vice-liderança, com 19. A seleção, portanto, poderá encerrar o ano na segunda colocação geral.