Com cinco possíveis desfalques, Ramón Díaz prepara o Corinthians para enfrentar o Cruzeiro

Disposto a se afastar de vez da zona de rebaixamento e buscar uma vaga em uma competição internacional, preferencialmente a Libertadores, o Corinthians tem aproveitado a pausa de jogos durante a Data Fifa para reforçar as atividades táticas. Neste sábado, o técnico Ramón Díaz comandou um trabalho de enfrentamento, com ênfase em preparar os atletas para diversas situações de jogo, no CT Joaquim Grava.

Além dos ajustes em campo, o comandante argentino começou a montar a equipe que vai a campo diante do Cruzeiro, na quarta-feira, às 11h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileiro. No setor defensivo, Matheuzinho e Hugo estão de volta após cumprirem suspensão no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória. Assim, Fagner e Matheus Bidu podem retornar ao banco de reservas.

Por outro lado, Ramón Díaz não contará com os zagueiros Cacá, com dores na região lombar, e André Ramalho, com lesão muscular na coxa. Além deles, dificilmente algum dos três convocados para os jogos das Eliminatórias da Copa poderão ser aproveitados no dia seguinte à rodada do torneio de seleções.

Félix Torres foi poupado pelo Equador na goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia, mas deve ser titular, nesta terça-feira, diante da Colômbia. O volante José Martínez, por sua vez, deixou o campo com dores do pé, após levar um pisão, no empate por 1 a 1 entre Venezuela e Brasil. Já Ángel Romero foi acionado pelo técnico Gustavo Alfaro no decorrer da vitória paraguaia por 2 a 1 sobre a Argentina e pode ir a campo nesta terça, contra a Bolívia.

O time do Parque São Jorge soma 41 pontos no Campeonato Brasileiro, na 11ª posição. Uma vitória sobre o Cruzeiro é fundamental para as pretensões do clube, já que o conjunto mineiro ocupa justamente o sétimo lugar na tabela, com 47 pontos, sendo o último na zona de classificação para a pré-Libertadores. A distância para o Red Bull Bragantino, o primeiro na região da degola, é de cinco pontos.

O Corinthians volta aos treinos na manhã deste domingo, no CT Joaquim Grava, para dar sequência à preparação à reta final do Campeonato. Além do Cruzeiro, a equipe alvinegra enfrentará Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio.