Athletico-PR pode deixar a zona de rebaixamento em duelo atrasado com o Atlético-MG

O último jogo atrasado do Campeonato Brasileiro enfim será realizado neste sábado, às 18h30. Athletico-PR e Atlético-MG duelam na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 19ª rodada, finalizando oficialmente o primeiro turno.

Os paranaenses lutam contra o rebaixamento, enquanto os mineiros buscam a reabilitação para chegar mais confiantes na final da Libertadores no fim do mês. O Athletico jogará mais uma vez com casa cheia e com expectativa de quebrar o recorde de 40.666 presentes, sendo 40.047 pagantes.

Vindo de duas derrotas seguidas, o Athletico estacionou nos 34 pontos e ocupa o 18º lugar. Perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, e pelo mesmo placar, em casa, para o Vitória.

Se vencer, o time paranaense subirá para 14º lugar, ultrapassando Fluminense, Criciúma e Juventude, todos com 37 pontos. O Athletico, entretanto, teria dez vitórias contra nove de Criciúma e Juventude, além de vencer o Fluminense no saldo de gols, atualmente -7 a -8 a favor dos paranaenses.

Para montar o time, o técnico Lucho González terá três importantes jogadores à disposição. O zagueiro Thiago Heleno, que teve um desconforto muscular, está recuperado. O experiente volante Fernandinho, que voltou de lesão, e o meia Christian, em transição, também treinaram normalmente.

O zagueiro será titular ao lado de Belezi ou Gamarra, que disputam posição na defesa. Fernandinho e Christian, por outro lado, devem começar no banco por não estarem com ritmo de jogo. Cuello e Nikão retornam após serem desfalques na derrota para o São Paulo, enquanto Filipinho é desfalque por suspensão.

Lucho viu a derrota para o São Paulo como injustiça, mas pediu foco ao elenco. "Falei com os jogadores, o futebol tem essas coisas de injustiça. Temos que continuar trabalhando, sabendo que temos outra decisão mais uma vez."

O Atlético-MG não vence no Brasileirão há quatro rodadas, sendo dois empates e duas derrotas. Assim, aparece em décimo lugar com 42 pontos, cinco a menos do que o Cruzeiro, que fecha o G-7 com 47. Os mineiros precisam seguir perto do grupo caso não vençam a Libertadores. A final, em jogo único, diante do Botafogo, será realizada dia 30.

Apesar do grande foco do Atlético estar na Libertadores, o desempenho no Brasileirão é visto como importante para recuperar a confiança do elenco após perder a Copa do Brasil para o Flamengo - 3 a 1 e 1 a 0.

O técnico Gabriel Milito terá desfalques importantes, já que o volante Alan Franco, o zagueiro Junior Alonso e o meia Eduardo Vargas foram convocados para as Eliminatórias. O latral-esquerdo Guilherme Arana também foi convocado, mas deixou a seleção brasileira após entorse no tornozelo. O meia Zaracho, que retornou recentemente de cirurgia, não foi relacionado, visando aprimorar a parte física.

Milito admitiu que a campanha no Brasileirão está abaixo, mas justificou. "Tínhamos uma expectativa muito maior, mas somos a única equipe que vai jogar todas as partidas do ano. Jogamos todas do Mineiro, da Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Isso é muito, além do desgaste físico, tem o emocional que é muito grande."

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X ATLÉTICO-MG

ATHLETICO-PR - Mycael; Cuello, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Praxedes e Nikão; João Cruz, Julimar e Pablo. Técnico: Lucho González.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Bernard; Deyverson (Paulinho) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).