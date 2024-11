Alexandre Farias é eleito presidente da Confederação Brasileira de Tênis por aclamação

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) tem um novo presidente. Alexandre Farias foi eleito neste sábado por aclamação, em São Paulo, para comandar a entidade no quadriênio 2025-2029. Ele terá Aristides Barcellos e Eduardo Gordilho como vice-presidentes a partir de 6 de março de 2025, data do início da nova gestão.

Farias encabeçou a chapa única inscrita na eleição, batizada de "Juntos por todos os Tênis". Sem concorrentes, ele foi eleito por aclamação durante a Assembleia Geral Eletiva (AGE), na capital paulista, local onde está sendo disputado o confronto entre Brasil e Argentina pelos playoffs da Billie Jean King Cup.

O nome da chapa faz referência às três modalidades sob gestão da CBT: tênis, beach tennis e tênis em cadeira de rodas. "A melhor forma de desenvolvermos os nossos esportes é capilarizá-los por todo o Brasil, o que já tem acontecido durante a gestão do Rafael Westrupp. Então, é importante levar o tênis, o tênis em cadeira de rodas e o beach tennis a mais cidades", afirmou o novo presidente.

Farias vai substituir Rafael Westrupp, presidente da CBT por dois mandatos consecutivos - assumiu o cargo em março de 2017. O novo mandatário da confederação conta com o apoio do atual dirigente. E tem trajetória semelhante. Assim como Westrupp, Farias é catarinense e liderou a Federação Catarinense de Tênis. Os dois trabalhavam bem próximos uma vez que a sede atual da CBT se localiza no mesmo prédio da federação estadual.

Advogado há 31 anos, Farias tem ligação com o tênis desde 1997, quando foi diretor de tênis da Sociedade Recreativa Mampituba. O dirigente também tem atuação no futebol. Desde 2021, é vice-presidente administrativo do Criciúma Esporte Clube, sendo responsável pelo planejamento estratégico.

Além dos cargos executivos da CBT, também foram eleitos os novos membros do Conselho Fiscal: Elizângela Moreira, Wilson Leite e José Mauro Chagas. Já os membros suplentes do Conselho Fiscal são Rodrigo Gargiulio, Luis Eduardo Nunes e Anderson Richa.