Williams confirma que Sainz estreará pela equipe já nos testes de pós-temporada da F-1

A direção da Williams confirmou nesta sexta-feira que Carlos Sainz Jr., contratado para ser piloto da equipe a partir da próxima temporada da Fórmula 1, fará sua estreia mais cedo no tradicional time britânico. O espanhol vai defender sua nova equipe nos testes de pós-temporada, em dezembro.

Sainz pilotará pela primeira vez um carro da Williams no dia 10 de dezembro, na atividade comandada pela Pirelli, na qual as equipes aproveitam para avaliar novidades já pensando na temporada seguinte. O teste será realizado logo depois do GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, marcado para o dia 8 de dezembro.

O anúncio surpreendeu porque Sainz ainda tem mais três etapas da temporada 2024 a serem disputadas pela sua atual equipe, a Ferrari. Ele deixará o time italiano no fim do ano para dar lugar ao inglês Lewis Hamilton, bombástica contratação da Ferrari anunciada no início de 2024.

De acordo com a Williams, a presença de Sainz com a equipe no Circuito de Yas Marina "permitirá que Carlos e a Williams comecem a construir seu relacionamento". "A sessão de teste fornecerá uma chance preciosa para Carlos começar a se integrar ao seu novo ambiente de equipe", disse a equipe, em comunicado.

O espanhol vai formar dupla com o tailandês Alexander Albon na Williams a partir de 2025. Ele vai ocupar o assento que hoje está com o argentino Franco Colapinto, que substituiu o americano Logan Sargeant no meio da atual temporada.

Sainz vem sendo uma das surpresas desta segunda metade do campeonato. Chegou a vencer o GP do México, no mês passado. No momento, é o quinto colocado do Mundial de Pilotos, com 244 pontos. Seu atual companheiro na Ferrari, Charles Leclerc, aparece em terceiro, com 307.