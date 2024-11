Mirassol enfrenta o Operário-PR e pode ficar muito perto do acesso na Série B

No jogo único que irá abrir a 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, o Mirassol pode ficar com os 'dois pés' no tão sonhado acesso para a elite nacional em 2025. Fora de casa, visita o Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), às 16h, e se vencer, irá precisar de um tropeço de Ceará ou Sport, que jogam no decorrer da rodada, para garantir o objetivo de forma matemática e antecipada.

Mirassol, neste momento, tem 97% de chances de subir e aparece na segunda colocação na tabela com 63 pontos.

Além disso, chega embalado por cinco jogos sem derrota, onde antes do empate sem gols com o Avaí na última rodada, havia conquistado quatro vitórias seguidas. Em casa, o retrospecto também é bom, já que não perde há dois jogos.

O Operário-PR, por sua vez, tem menos de 1% de chances de acesso, e precisa de um verdadeiro milagre para ir à elite. Além de vencer seus jogos, precisaria de uma combinação de resultados e tropeços dos adversários diretos. Atualmente, ocupa a sétima colocação com 56 pontos. Vem de duas vitórias seguidas e em casa, não sabe o que é perder há sete jogos.

A rodada seguirá com jogos no sábado, domingo e segunda-feira. O Novorizontino pode garantir o acesso de forma matemática diante do Paysandu. O Ituano, por sua vez, pode acabar rebaixado diante do Vila Nova.

Confira os jogos da 37ª rodada da Série B:

SEXTA-FEIRA

16h

Operário-PR x Mirassol

SÁBADO

17h

Novorizontino x Paysandu

19h

Amazonas x Goiás

21h

Vila Nova x Ituano

21h30

Ponte Preta x Sport

DOMINGO

11h

Brusque x Guarani

16h

Santos x CRB

Chapecoense x Coritiba

SEGUNDA-FEIRA

21h

Botafogo-SP x Avaí

21h45

Ceará x América-MG