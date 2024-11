Gabigol parabeniza Flamengo pelos 129 anos e se declara ao clube: 'Até morrer'

Vivendo seus últimos momentos como jogador do Flamengo, Gabigol homenageou o clube carioca pelo aniversário de 129 anos, nesta sexta-feira. O atacante usou uma frase do hino rubro-negro, "Flamengo até morrer", para felicitar o clube, que ele também chamou de "maior do mundo". A declaração vem em um momento no qual o atleta está afastado da equipe principal "até segunda ordem", de acordo com o técnico Filipe Luís, que cumpre a decisão da diretoria.

Mesmo diante desse cenário, Gabigol declarou seu carinho para o clube. "Parabéns ao maior do mundo! Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer", escreveu o jogador. A mensagem vem dois dias depois dele ter ido ao Maracanã assistir à partida entre Flamengo e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro do camarote.

Gabigol chegou ao estádio com a camisa 10, que lhe foi dada após a aposentadoria de Diego Ribas, mas retirada pela diretoria pouco tempo depois, após o atacante ser flagrado com uma camisa do Corinthians. No jogo, ele esteve no gramado durante o aquecimento da equipe e recebeu apoio da torcida, que levou bandeirões em sua homenagem.

No último domingo, após participar da conquista do título da Copa do Brasil sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte, ele anunciou que não vai ficar no Flamengo na próxima temporada. O provável destino de Gabigol é o Cruzeiro. O atacante fez críticas à diretoria do clube carioca, falando que apertaram a mão dele sinalizando um acordo de renovação, mas nunca assinaram.

Gabigol queria um contrato longo no Flamengo. A diretoria, por outro lado, propôs uma renovação de curto prazo. Com a falta de acordo, a relação entre as partes estremeceu. O impasse fez o atleta ficar livre no mercado, encerrando uma história de seis temporadas no clube carioca.