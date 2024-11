Sinner supera Medvedev e garante vaga na semifinal do ATP Finals com 'campanha perfeita'

Com 100% de aproveitamento no ATP Finals de Turim, o número um do mundo Jannik Sinner confirmou o seu favoritismo e derrotou o russo Daniil Medvedev (4º no ranking) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h13, em partida realizada nesta quinta-feira. Nesta fase de grupos, o líder do ranking encerrou a participação com três vitórias em três partidas.

Com o resultado, o americano Taylor Fritz também se classificou para as semifinais da competição, que reúne os oito melhores competidores da temporada. Mais cedo, ele derrotou o australiano Alex de Minaur por 2 sets a 1.

O duelo do líder do ranking da ATP contra o número quatro da lista teve um início equilibrado com os dois tenistas confirmando seus serviços e mostrando eficiência tanto no saque como na troca de golpes.

A partida esteve igual até que o primeiro erro acontecesse. E foi no oitavo game que Sinner conseguiu superar o rival russo ao quebrar o seu serviço e estabelecer a vantagem de 5 a 3. Na sequência, ele apenas teve a frieza de manter a regularidade para fechar o primeiro set em 6 a 3. O italiano encerrou a série com apenas dois pontos perdidos em seu saque.

Na segunda parcial, o número um do ranking abriu vantagem de 3 a 1. Medvedev, no entanto, reagiu rápido e também devolveu a quebra no sexto game. O russo chegou a virar para 4 a 3 quando Sinner, novamente em um jogo de paciência, fez o rival "dançar" em quadra para reagir e mudar o cenário do duelo. Com 5 a 4 a favor, e com o saque à disposição, o italiano fechou o confronto em 6 a 4.

Feliz pelo resultado, Sinner comentou a sua atuação e festejou a vitória. "Foi um grande jogo. O primeiro objetivo era chegar na semifinal e consegui cumprir. Enfrentar Medvedev é sempre difícil, com placar sempre justo. Saio muito confiante", disse o tenista que contou com o apoio dos cerca de 12 mil torcedores que lotaram a quadra em Turim.