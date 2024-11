Michel Araújo treina com bola no São Paulo e clube completa exames médicos e oftalmológicos

O técnico Luís Zubeldía não para de receber notícias animadoras no São Paulo. Nesta quinta-feira, enquanto parte do elenco completava os exames médicos e oftalmológicos na parte interna do CT da Barra Funda, o meio-campista Michel Araújo trabalhava com bola no campo em mais um passo para o retorno após lesão no joelho.

O jogador uruguaio tinha sentido um trauma no joelho esquerdo em um treinamento e, menos de dois meses depois, já está aprimorando o físico para voltar a ser relacionado. No jogo passado - vitória sobre o Athletico-PR - foi Alisson quem retornou. Agora, Michel tenta estar no grupo que visita o Red Bull Bragantino, dia 20.

Plenamente recuperado da lesão no ligamento colateral medial, Michel Araújo e os jogadores que realizaram exames clínicos na quarta-feira foram a Campi para exercícios de mobilidade e ativação, um circuito de força e prevenção e uma atividade de posse de bola e deslocamentos realizadas por Zubeldía.

Depois de correr o risco de perder a temporada, Michel Araújo era só alegria nas atividades. Sempre sorrindo, mostrou-se motivado para ajudar o São Paulo a buscar vaga na Libertadores nesta reta final de Brasileirão. Bastam quatro pontos para o time fechar no G-6, mas uma combinação na próxima rodada já pode ser suficiente.

Com peças importantes, casos do meia-atacante Lucas Moura, o artilheiro Luciano e o volante Luiz Gustavo, o São Paulo completou a bateria de exames no CT da Barra Funda e "está pronto" para a pré-temporada nos Estados Unidos, no começo de 2025. Como na véspera, o elenco passou por consultas com a equipe de cardiologistas, com teste ergométrico e exames de eletro e ecocardiograma, sob orientação da equipe do Hospital Einstein. Ainda tiveram consultas e avaliações oftalmológicas e de otorrinolaringologia com especialistas do Hospital CEMA, além de avaliação odontológica.