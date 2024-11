Lateral da seleção colombiana desfalca Juventus até fim da temporada por grave lesão no joelho

As lesões continuam causando pânico na Juventus. Sem previsão de volta do brasileiro Bremer e do argentino Nicolás González, além de ter Koopmeiners e Francisco Conceição voltando após período de recuperação por problemas clínicos, a equipe de Turim revelou nesta quinta-feira que perdeu o jovem lateral-esquerdo Juan Cabal, da seleção colombiana, por toda a temporada.

Cabal foi cortado da seleção nacional para os jogos contra o Uruguai, nesta sexta-feira, e diante do Equador, dia 19, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026, por ter acusado dores no joelho esquerdo. O atleta de 23 anos havia encarado o Lille na Liga dos Campeões e ficado na reserva diante do Torino.

Exames confirmaram que o problema é grave. "Hoje (quinta-feira), o jogador Juan Cabal foi submetido a exames de diagnóstico no J medical que evidenciaram a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Cabal será submetido a uma cirurgia nos próximos dias", revelou a Juventus.

Cabal vinha ganhando espaço na equipe de Turim após ser destaque do Hellas Verona na temporada passada. O clube de Turim investiu R$ 72 milhões pelo colombiano, que estava caindo nas graças do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta.

Com a ausência de Cabal por até 10 meses, a Juventus pode ir no mercado em busca de um substituto ou de uma opção a mais para Thiago Motta, que ficou somente com o italiano Andrea Cambiaso como opção. Titular absoluto, o experiente Alex Sandro deixou o clube ao fim da temporada passada e voltou ao Brasil para reforçar o Flamengo.