Arrascaeta passa por cirurgia no joelho e só volta ao Flamengo em 2025

Um dos protagonistas do título da Copa do Brasil, Arrascaeta foi submetido a uma artroscopia no joelho direito nesta quinta-feira (15). O Flamengo informou que a cirurgia teve o resultado esperado e que o atleta vai aproveitar este restante de temporada para iniciar o processo de recuperação.

O procedimento foi realizado em um hospital em Copacabana, zona sul do Rio, pelo médico Max Ramos. Márcio Tanure, gerente de saúde e alto rendimento do clube carioca acompanhou a operação. A previsão é de que o atleta já esteja à disposição da comissão técnica em janeiro para participar da pré-temporada.

Autor do primeiro gol na vitória de 3 a 1 sobre o Atlético-MG, pelo jogo de ida das finais da Copa do Brasil, no Maracanã, Arrascaeta vinha jogando no sacrifício e frequentemente era substituído no decorrer das partidas por causa de dores no joelho.