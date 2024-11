Abel Ferreira intensifica preparação no Palmeiras e aposta em pressão para surpreender o Bahia

Aprimoramento nas saídas de bola, marcação ajustada e constante movimentação em busca de espaços. Foi nesse ambiente que o time do Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira visando o confronto com o Bahia na retomada do Campeonato Brasileiro após o fim da Data Fifa. O técnico Abel Ferreira trabalhou a intensidade das atividades a fim de surpreender o rival.

Com quatro pontos de desvantagem em relação ao líder Botafogo (64 a 68), o time paulista sabe que não pode mais falhar nas partidas que restam a fim de seguir na cola do rival carioca.

Na atividade, o treinador português organizou ainda um treinamento com dois grupos de jogadores para trabalhar velocidade de raciocínio e a precisão nos passes.

Para a partida com o rival baiano, programada para a próxima quarta-feira, às 18h30, o comandante palmeirense tem problemas no que diz respeito à escalação. O principal deles está no ataque. Com Estêvão suspenso, ele quer aproveitar os treinos para definir o substituto.

Destaque na vitória sobre o Grêmio, quando teve participação direta no gol marcado por Estêvão, o atacante Dudu tem boas chances de iniciar o confronto na Arena Fonte Nova.

Na defesa, a dúvida fica por conta do aproveitamento de Gustavo Gómez. O paraguaio está com a sua seleção na disputa das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 e entra em campo na véspera do jogo do Palmeiras com o Bahia.

Na terça-feira, o Paraguai visita a Bolívia em La Paz. Diante do pouco espaço de tempo entre uma partida e outra, Murilo pode aparecer no setor para ocupar a função no miolo de zaga. Richard Ríos, convocado pela Colômbia, também deve ser titular no mesmo dia, no duelo contra o Equador e corre riscos de desfalcar a equipe.