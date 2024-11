Flamengo e Atlético-MG se reencontram no Brasileirão após final da Copa do Brasil

Após a decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético-MG voltam a se encontrar. Nesta quarta-feira, às 20h, duelam no Maracanã, no Rio, no fechamento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último domingo, após ter feito 3 a 1 no jogo de ida, o time rubro-negro venceu o adversário mineiro por 1 a 0, em Belo Horizonte (MG), e sagrou-se campeão da Copa do Brasil.

Isso altera a percepção dos times para o restante do Brasileirão. Garantido na Libertadores, o Flamengo não tem mais a pressão de terminar no G-4. Já o Atlético precisa reagir para buscar o G-7, caso não consiga ser campeão da Libertadores diante do Botafogo.

A partida tem clima de apreensão também fora de campo após cenas de violência no domingo. Dentro do estádio, houve bombas e uma delas acertou um fotógrafo. Em um bar na capital mineira, um torcedor do Flamengo também foi espancado e está internado em estado grave.

Após a final da Copa do Brasil, o atacante Gabigol deixou claro que não jogará pelo Flamengo em 2025. Ele tem acerto encaminhado com o Cruzeiro, mas o Santos ainda não desistiu de sua contratação.

Nesta terça-feira, porém, o Flamengo emitiu um comunicado oficial afastando o jogador. Gabigol, por sua vez, respondeu e reforçou que foi uma decisão só do clube, se colocando à disposição para cumprir seu contrato até 31 de dezembro.

Após duas vitórias no Brasileirão, o Flamengo ocupa o quinto lugar com 58 pontos. Como o Botafogo lidera com 68, o título ficou bem complicado, mas pode ser uma boa oportunidade para que jogadores que não foram muito utilizados se destaquem visando 2025.

Para montar o time, Filipe Luís está repleto de desfalques e também dará um descanso para jogadores mais desgastados. Arrascaeta, que vinha jogando no sacrifício, passará por cirurgia e pode não atuar mais em 2024. Everton Cebolinha, Matías Viña, Pedro e Carlinhos também não jogam por questões físicas.

Allan, suspenso, é outra baixa, bem como os convocados para as Eliminatórias: Léo Ortiz (Brasil), Gerson (Brasil), Gonzalo Plata (Equador), Erick Pulgar (Chile) e Varela (Uruguai).

Mesmo campeão, Filipe Luís quer continuar competitivo e jogou a responsabilidade para o elenco. "Eu não negocio esforço e competitividade. Vai depender dos jogadores continuarem competindo e crescendo. Tenho certeza que não vão perder a ambição e vão jogar da mesma forma competitiva que jogaram até agora."

O Atlético-MG tem 41 pontos na modesta 11ª colocação. Quem fecha o G-7 é o Cruzeiro, com 47. Entretanto, o G-7 pode virar até G-9 dependendo dos campeões da Libertadores e Sul-Americana.

O Atlético aposta em superar o Botafogo na Libertadores para poder relaxar na competição nacional. Se isso não acontecer, precisará reagir na reta final para ir à Libertadores em 2025. O jogo contra os cariocas será realizado em 30 de novembro.

O técnico Gabriel Milito tem os retornos de Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Mariano, que estavam suspensos no último jogo do Brasileirão. Em relação ao jogo contra o Flamengo, poderá escalar Fausto Vera e Deyverson, que já tinham jogado por outros times na Copa do Brasil. Como a decisão da Libertadores ainda está longe, deve escalar o que tem de melhor.

Milito admitiu a dor pela derrota, mas pediu rápida reação. "Claro que queríamos ganhar, claro que a derrota dói, mas tem que passar a página rapidamente e pensar nos jogos do Brasileirão e depois com tempo e tranquilidade se preparar para a final da Libertadores que é nosso sonho."

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Carlos Alcaraz, Lorran e Luiz Araújo; Bruno Henrique e Michael. Técnico: Filipe Luís.

ATLÉTICO-MG - Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco (Fausto Vera), Zaracho (Bernard) e Guilherme Arana; Hulk (Deyverson) e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).