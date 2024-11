De volta à seleção, Estêvão prevê 'jogo muito difícil' contra a Venezuela

De volta à seleção brasileira, o atacante Estêvão projetou um "jogo muito difícil" contra a Venezuela na quinta-feira, fora de casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O jogador do Palmeiras lembrou que o rival venezuelano conta com atletas de destaque no futebol nacional.

"A gente sabe que eles têm peças importantes jogando com a gente de futebol brasileiro e vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe, mas a gente vai suportar todos os obstáculos do jogo, se Deus quiser, e sair com a vitória", comentou o atacante, em referência a José Martínez (Corinthians), Nahuel Ferraresi (São Paulo), Tomás Rincón (Santos), Savarino (Botafogo), Soteldo (Grêmio) e Kervin Andrade (Fortaleza).

Estêvão faz sua segunda passagem pela seleção. O jogador de apenas 17 anos havia sido chamado pela primeira vez em setembro para os jogos contra Equador e Paraguai, também pelas Eliminatórias. Em ambas as partidas, ele entrou no segundo tempo. Para a Data Fifa de outubro, o jogador foi preterido pelo técnico Dorival Júnior. Mas voltou a ser chamado agora em novembro, para os últimos jogos da equipe no ano.

"Fico muito feliz por estar de volta e por estar representando o meu país. É uma oportunidade muito grande que eu estou recebendo, é fruto de um trabalho que tenho feito no meu clube. Fico muito feliz de estar retornando aqui, é sempre um prazer", celebrou o jovem atleta.

Ele voltou ao grupo da seleção no embalo das boas performances pelo Palmeiras nas últimas semanas. Estêvão é o artilheiro do Brasileirão, com 12 gols. "(Ser artilheiro) Tem uma importância muito grande para mim. Coloquei como meta ser artilheiro do campeonato. Estou seguindo esse caminho muito bem. Espero que eu continue fazendo gols e ajudando o Palmeiras de todas as formas."

A seleção brasileira enfrentará a Venezuela na quinta-feira, às 18 horas (de Brasília), em Maturin. Na terça que vem, dia 19, o adversário será o Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador.