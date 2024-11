Complexo do Ibirapuera é tombado definitivamente pelo Iphan

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tombou definitivamente o Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, mais conhecido como Complexo do Ibirapuera, em São Paulo. O local chegou a receber um tombamento emergencial provisório em 2021 diante do plano da gestão estadual da época de transformar o ginásio em shopping center.

O Iphan havia entrado com o pedido de tombamento definitivo em dezembro de 2020, o que foi efetivado na terça-feira. Com a decisão do Conselho Consultivo do Iphan, que considerou o complexo um símbolo da arquitetura moderna brasileira, o conjunto desportivo será inscrito nos livros do Tombo Histórico e no Livro de Belas Artes.

A decisão alcança o Ginásio Geraldo José de Almeida, também chamado de Ginásio do Ibirapuera, o Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, o Conjunto Aquático Caio Pompeu de Toledo e o Estádio Ícaro de Castro Mello. Ficaram fora o Palácio do Judô, a moradia de atletas do Projeto Futuro e as quadras de tênis. Na avaliação do Iphan, estas estruturas não apresentam valor arquitetônico comparável aos demais equipamentos esportivos.

Relatora do processo de tombamento, a arquiteta Flávia Brito afirmou que a sociedade civil se engajou na defesa do Ibirapuera nos últimos anos, principalmente diante das ameaças de concessão e até demolição. E lembrou que o local também se tornou palco de grandes eventos artísticos nas últimas décadas.

"Além de seu valor arquitetônico, o complexo guarda memórias de grandes eventos, shows e apresentações, e carrega um valor afetivo para diferentes grupos sociais. Esse local se tornou uma referência de identidade e memória para a comunidade", afirmou a especialista.

Na gestão passada do governo estadual, o Complexo do Ibirapuera entrou na pauta do então governador João Doria para ser concedido à iniciativa privada, assim como o Autódromo de Interlagos. Havia planos de construção de edifícios comerciais na área do complexo e até demolição do ginásio principal. Também foi cogitada a possibilidade de construir uma arena multiuso mais moderna e até um shopping center no local.

As ideias mobilizaram o Iphan, na época, a pedir o tombamento emergencial provisório. A partir de agora, qualquer reforma ou restauração do complexo precisará passar pela autorização do órgão federal de proteção.

Ainda neste ano, o Complexo do Ibirapuera virou notícia quando a gestão estadual atual, do governador Tarcísio de Freitas, anunciou uma corrida de drift, de automobilismo, sobre a pista do Estádio Ícaro de Castro Mello. O evento causou forte repercussão nas redes sociais, principalmente ligadas as entidades de atletismo do País. E a corrida acabou sendo cancelada.