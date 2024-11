Com dores, Arana e André ficam fora de treino da seleção brasileira

O técnico Dorival Júnior sofreu duas baixas antes do último treino da seleção brasileira em preparação para o jogo contra a Venezuela, na quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O lateral-esquerdo Arana e o volante André sentiram dores e não participarão da atividade desta quarta, em Belém.

De acordo com a CBF, ambos apresentaram problemas físicos na atividade de terça-feira. Arana sofreu uma entorse do tornozelo direito durante o treino enquanto André deixou a sessão mais cedo em razão de dores no quadril direito. Não há informações sobre a gravidade das lesões.

A CBF, contudo, garantiu que os dois jogadores vão integrar o elenco que viajará para a Venezuela ainda nesta quarta. Eles vão continuar a fazer tratamento com os fisioterapeutas. A delegação brasileira embarcará rumo ao país vizinho às 15 horas (de Brasília). O jogo será disputado no estádio Monumental de Maturín.

Dorival Júnior já não poderia contar com o zagueiro Éder Militão e o atacante Rodrygo, ambos do Real Madrid. Eles foram cortados de última hora, no fim de semana, após sofrerem lesões em partida do Campeonato Espanhol. Léo Ortiz, do Flamengo, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, foram chamados.

O treinador vai definir nesta quarta a escalação para o jogo de quinta. E deve montar a equipe com a seguinte formação: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha (Lucas Paquetá); Savinho (Luiz Henrique), Igor Jesus e Vinícius Júnior.

Vindo de duas vitórias, na última Data Fifa, a seleção brasileira ocupa a quarta posição das Eliminatórias, com 16 pontos. A Venezuela ocupa o oitavo lugar, com 11 pontos. Depois do duelo de quinta, o Brasil volta a campo na próxima terça, dia 19, para receber o Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador.