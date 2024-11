Brasil tem apenas duas jogadoras em ranking das 50 melhores do mundo no futebol

A ESPN divulgou nesta quarta-feira o ESPN FC Women’s Rank, lista organizada há três anos que reúne as 50 melhores jogadoras do mundo. A vencedora da Bola de Ouro de 2024, a espanhola Aitana Bonmatí (Barcelona), ficou em primeiro lugar pelo segundo ano seguido. A americana Naomi Girma (San Diego Wave) vemna sequência e Barbra Banda (Orlando Pride), da Zâmbia, fecha o pódio. O Brasil tem duas representantes na lista Marta (Orlando Pride), em 26º e Tarciane (Houston Dash), em 45º.

São duas atletas a menos do que no ano passado, quando o País teve 4 jogadoras na lista (Marta, Tarciane, Debinha e Kerolin). Em 2022 e 2023 o Brasil também teve três representantes: Marta, Tarciane e Debinha. A nível mundial o ranking de 2024 traz mais diversidade e conta com atletas de 19 países diferentes, sendo a primeira vez que conta com a presença de jogadoras do Malawi e da Zâmbia.

Em relação aos clubes, são 16 times diferentes. O Barcelona, da Espanha, é a equipe com mais jogadoras na lista: 11. Em seguida vem o Chelsea, da Inglaterra, com 7 e o Lyon, da França, com 6. Da liga americana 13 atletas estão presentes.

Para realizar o ranking a ESPN entrevistou 18 especialistas em futebol feminino entre técnicas e técnicos, dirigentes e jornalistas. Eles indicaram, de forma anônima, as melhores jogadoras de 24. O primeiro lugar valia 50 pontos e a pontuação ia decrescendo até quinquagésimo lugar, que somava um ponto. A jornalista brasileira Cintia Barlem, do Grupo Globo, foi uma das escolhidas para participar da votação.

Veja o ranking

1º - Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)

2º - Naomi Girma (San Diego Wave/EUA)

3º - Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)

4º - Caroline Graham Hansem (Barcelona/Noruega)

5º - Sofia Smith (Portland Thorns/EUA)

6º - Khadija "Bunny" Shaw (Manchester City/Jamaica)

7º - Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)

8º - Trinity Rodman (Washington Spirit/EUA)

9º - Keira Walsh (Barcelona/Inglaterra)

10º - Lauren James (Chelsea/Inglaterra)

11º - Linda Caicedo (Real Madrid/Colômbia)

12º - Tábita Chawinga (Lyon/Malawi)

13º - Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)

14º - Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)

15º - Mallory Swanson (Chicago Red Stars/EUA)

16º - Kadidiatou Diani (Lyon/França)

17º - Lindsey Horan (Lyon/EUA)

18º - Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)

19º - Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)

20º - Ona Batlle (Barcelona/Espanha)

21º - Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)

22º - Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)

23º - Mayra Ramírez (Chelsea/Colômbia)

24º - Marie-Antoinette Katoto (PSG/França)

25º - Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)

26º - Marta (Orlando Pride/Brasil)

27º - Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)

28º - Salma Paralluelo (Barcelona/Espanha)

29º - Delphine Cascarino (San Diego Wave/França)

30º - Alyssa Naeher (Chicago Red Stars/EUA)

31º - Selma Bacha (Lyon/França)

32º - Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)

33º - Lauren Hemp (Manchester City/Inglaterra)

34º - Emily Fox (Arsenal/EUA)

35º - Olga Carmona (Real Madrid/Espanha)

36º - Fridolina Rolfö (Barcelona/Suécia)

37º - Guro Reiten (Chelsea/Noruega)

38º - Erin Cuthbert (Chelsea/Escócia)

39º - Katie McCabe (Arsenal/Irlanda)

40º - Irene Paredes (Barcelona/Espanha)

41º - Vanessa Gilles (Lyon/Canada)

42º - Millie Bright (Chelsea/Inglaterra)

43º - Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)

44º - Rose Lavelle (Gotham FC/EUA)

45º - Tarciane (Houston Dash/Brasil)

46º - Sakina Karchaoui (PSG/França)

47º - Ingrid Engen (Barcelona/Noruega)

48º - Grace Geyoro (PSG/França)

49º - Sjoeke Nüsken (Chelsea/Alemanha)

50º - Esther González (Gotham FC/Espanha)