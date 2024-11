João Fonseca vence tenista da casa em estreia no Challenger de Lyon

O brasileiro João Fonseca, de 18 anos, estreou com uma boa vitória no Challenger de Lyon, na França, nesta terça-feira. O cabeça de chave número sete superou o local Maxime Janvier, dez anos mais velho que o tenista carioca, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, em 1h43min.

Apesar da juventude, Fonseca era o favorito diante do francês, atual 267º do mundo, e que veio do qualifying. Com seu melhor ranking da carreira nesta semana, o brasileiro ocupa a 149ª colocação.

O triunfo levou Fonseca às oitavas de final, fase na qual enfrentará outro francês, Kyrian Jacquet, de 23 anos, que entrou como convidado na chave principal. Será outro confronto inédito no circuito, assim como já foi a partida entre o brasileiro e Janvier

O torneio francês é fundamental para as ambições de Fonseca nesta reta final da temporada. O brasileiro tenta somar pontos importantes no ranking para assegurar sua classificação para o Next Gen, o torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada com até 20 anos de idade.

No momento, Fonseca ocupa o sétimo lugar, dentro da zona de classificação, mas poderá ser superado por rivais nas próximas atualizações do ranking da ATP. A competição será realizada mais uma vez em Jeddah, na Arábia Saudita, entre os dias 18 e 22 de dezembro.