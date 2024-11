Ceará goleia Botafogo-SP fora de casa e entra no G-4 da Série B

O Ceará está firme na briga pelo acesso. O time goleou o Botafogo-SP pelo placar de 4 a 1, em partida realizada na noite desta terça-feira, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O jogo foi válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Saulo Mineiro, com três gols e uma assistência foi o destaque da partida.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 60 pontos e subiu para a quarta posição, igualando o Sport e vencendo no número de vitórias. O time divide o G-4 com o Santos, que já subiu, Mirassol e Novorizontino. Brigando na parte baixa, o Botafogo-SP estacionou nos 42 e ficou na 14ª colocação.

O jogo começou movimentado, com o Ceará em busca do primeiro gol. Logo aos dois minutos, após cobrança de escanteio, Mugni arriscou de fora e o goleiro Victor Souza caiu para defender. O Botafogo-SP respondeu aos seis e aos 11 minutos, mas não conseguiu levar perigo ao goleiro Bruno Ferreira. Aos 25 minutos, Patrick Brey mandou uma bomba de esquerda e acertou a trave.

Saulo Mineiro e Bernardo Schappo protagonizaram um bom duelo. Aos 35 minutos, o atacante do Ceará levou a melhor e foi derrubado pelo defensor na área. O árbitro marcou pênalti e na cobrança, o centroavante inaugurou o marcador do Estádio Santa Cruz. O Ceará levou um resultado justo para o intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo-SP voltou mais ligado. Logo no primeiro minuto, Gustavo Bochecha acertou belo chute e venceu Bruno Ferreira, deixando tudo igual em Ribeirão Preto. O Ceará não demorou para reagir. Em noite iluminada, Saulo Mineiro acertou uma linda finalização para colocar o time cearense novamente em vantagem.

A blitz do Ceará deu resultado novamente dois minutos depois. Erick Pulga aproveitou cruzamento, se antecipou e finalizou no canto de Victor Souza para fazer o terceiro do time de Léo Condé. O jogo ficou aberto e isso foi melhor para os cearenses. Nome do jogo, Saulo Mineiro recebeu em velocidade aos 20 minutos, tocou na saída do goleiro e decretou o placar final.

Mirando firme o acesso, o Ceará volta a campo na segunda-feira (18) para enfrentar o América-MG, às 21h45, na Arena Castelão. O time encerra participação na Série B com o rebaixado Guarani, fora de casa. O Botafogo-SP também joga na segunda, às 21h, contra o Avaí, novamente em casa. O último jogo é diante do Coritiba.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1 x 4 CEARÁ

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Ericson, Fábio Sanches, Bernardo Schappo e Emerson Ramon (Alex Sandro); Carlos Manuel, Gustavo Bochecha, Sabit (Bruno Marques) e Patrick Brey; Douglas Baggio (Jean Victor) e Alexandre Jesus (João Costa). Técnico: Márcio Zanardi.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Raí Ramos), João Pedro (Ramon), David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson (Andrey); De Lucca e Mugni; Erick Pulga (Talisson), Aylon (Lucas Rian) e Saulo Mineiro. Técnico: Léo Condé.

GOLS - Saulo Mineiro aos 38 minutos do primeiro tempo, Gustavo Bochecha no 1º minuto, Saulo Mineiro aos 5, Erick Pulga aos 7 e Saulo Mineiro aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bernardo Schappo (BOT); Lucas Mugni (CEA).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).